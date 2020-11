Il nylon ecosostenibile riuscirà a far guadagnare il 100% al titolo Aquafil? Sembrerebbe di sì, prima, però, cerchiamo di capire che cosa si intende per nylon ecosostenibile.

L’azienda con sede nel Trentino da qualche hanno ha sviluppato un nuovo filato, chiamato Econyl. SI tratta di un filato prodotto a partire dagli scarti di nylon. In particolare scarti di tessuto della produzione di abbigliamento e di materiale plastico proveniente da discariche e reti da pesca recuperate dai fondali.

Recentemente il prestigioso marchio Prada ha presentato un’intera collezione basata su questo filato, chiamata Re-Nylon. Comprende abbigliamento, nuovi accessori e calzature.

Anche Safilo ha recentemente presentato una nuova collezione di occhiali frutto della collaborazione con Aquafil

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un exploit rialzista delle quotazioni. Anche gli analisti sono molto ottimisti sul titolo. Infatti danno una raccomandazione Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50%.

Aquafil (MIL:ECNL) ha chiuso la seduta del 4 novembre a quota 3,4 euro in rialzo dello 1,8% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Su questo time frame il cambio di passo è evidente e le quotazioni sono dirette verso il I obiettivo di prezzo in area 3,665 euro. Una prima indicazione in tal senso verrebbe da una chiusura giornaliera superiore a 3,425 euro. Gli obiettivi successivi al rialzo sono quelli indicati in figura.

I ribassisti prenderebbero il controllo della tendenza nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 3,275 euro.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la situazione non è ancora del tutto disperata. Il supporto in area 3,212 euro, infatti, sta reggendo molto bene alle pressioni ribassiste e potrebbe costituire un trampolino di lancio per il futuro. Nel caso in cui si dovesse partire al rialzo la massima estensione si trova in area 7,4 euro, per un potenziale rialzo del 100%.

Il ribasso prenderebbe il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 2,6 euro.

Time frame mensile

Su questo time frame le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 2,766-3,856 euro. Solo la fuoriuscita da questo intervallo potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.