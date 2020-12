Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Mercati in negativo ovunque in Europa. Il nuovo stallo della Brexit e i contagi USA bloccano le Borse del Vecchio Continente che dopo poco più di un’ora dall’apertura virano in rosso. Più che di un negativo pessimismo si tratta, però, di una prudente cautela che, però, con il passare dei minuti tende ad accentuarsi.

Almeno questa potrebbe essere una prima spiegazione di fronte ad un mosaico di punti interrogativi che ritornano. Se da un lato ci sono i già noti problemi dei contagi da Covid registrati negli USA e ancora in aumento, dall’altra c’è la questione Brexit che ritorna. Un problema che si trascina in Europa ormai da 4 anni. Infatti è di queste ore la notizia di uno stallo nelle trattative tra Londra e Bruxelles per evitare il no deal. Intanto il tempo stringe anche in vista del Consiglio Europeo di giovedì prossimo che coincide anche con le nuove comunicazioni da parte della BCE .

I mercati internazionali

Per quanto riguarda l’andamento dei listini europei è facile notare come, alle 11 della mattina, il segno meno sia diffuso ovunque. A cominciare dal Cac 40 francese che perde lo 0,5%. Anche il Dax tedesco è in passivo, sebbene solo dello 0,22% mentre il Ftse 100 inglese scenda dello 0,33%. Guardando al di là dell’oceano le cose non cambiano e nello stesso momento, cioè le 11 della mattina in Italia, i futures dell’S&P 500 arrivano a perdere lo 0,33%, quelli del Dow lo 0,26% mentre sul Nasdaq ci si limita allo 0,6%.

La questione Brexit

Il nuovo stallo della Brexit e i contagi USA bloccano le Borse e Piazza Affari non è da meno. Infatti il listino milanese perde lo 0,52%. Come detto è anche la questione Brexit a tenere banco. Ma cosa sta succedendo nello specifico? Sul tavolo delle trattative un possibile accordo post Brexit con l’Ue che sembra ancora molto lontano. Soprattutto vista la scadenza ormai incombente del 1 gennaio. La conferma arriva anche dal premier britannico Boris Johnson. Di fronte ad un’intesa estremamente difficile da raggiungere, l’inquilino di Downing Street ha deciso di incontrare personalmente a Bruxelles Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea.

Gli eventi più importanti nel calendario

Agli orari prefissati si può consultare il calendario macroeconomico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. In attesa degli ultimi sviluppi della Brexit, tra i dati macroeconomici pubblicati oggi risulta essere particolarmente incoraggiante quello del PIL giapponese del terzo trimestre. Dal -7,9% della precedente rilevazione, si è arrivati, oggi, ad un interessante 5%. Positivo anche l’indice ZEW tedesco che a dicembre sale a 55 punti invece dei precedenti 39.