Il nuovo Sistema Integrato del Territorio sarà presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Dal primo febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate permetterà di ottenere delle informazioni relative al catasto e ai servizi geotopocartografici. Infatti il nuovo Sistema Integrato del Territorio (SIT) sarà presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I dati presenti, in modo progressivo, copriranno tutta Italia.

Perciò, qualunque contribuente interessato a catasto, servizi geotopocartografici o anagrafe immobiliare integrata potrà farlo semplicemente collegandosi al sito dell’ AdE. I dati presenti all’interno del SIT costituiranno l’informazione primaria ed originale degli atti e degli elaborati catastali.

Cosa si ottiene

Ogni contribuente dotato di SPID o credenziali per accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate potrà ottenere determinati servizi. In questo modo si eviterà di andare presso gli sportelli territoriali del Catasto per avere la visura di un bene. Infatti, le visure catastali saranno rilasciate in base ad una ricerca per soggetto, per immobile, elenco immobili oppure porzione della mappa.

Utenti contenti?

Il nuovo Sistema Integrato del Territorio facilita la vita di ognuno di noi perché permette il rilascio degli elaborati planimetrici degli immobili. Inoltre, sarà possibile ottenere i libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico, le monografie dei punti fiduciali, gli elenchi delle coordinate dei punti fiduciali.

Per quanto riguarda gli atti catastali su supporto cartaceo, gli atti di aggiornamento geometrico e le monografie dei punti trigonometrici catastali, saranno visibili a vista.

Resta la possibilità di andare allo sportello

E’ bene chiarire che questo servizio online non sostituisce la richiesta delle visure catastali presso gli sportelli territoriali del Catasto. Il nuovo Sistema Integrato del Territorio presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate è un’implementazione.

Perciò gli utenti in base alle proprie disponibilità di tempo hanno due opportunità per venire in possesso di informazioni relative al catasto e ai servizi geotopocartografici. Effettivamente questa è una buona notizia per tutti perché evita perdite di tempo agli sportelli per ottenere una semplice documentazione. Perciò, dal primo febbraio, il nuovo Sistema Integrato del Territorio sarà presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate pronto per fornire la documentazione richiesta.