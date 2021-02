Buone notizie per chi è solito acquistare i propri cosmetici online. Oltre ai tanti metodi esistenti da qualche tempo, una nuova soluzione è oggi il “foundation converter”, ossia un vero e proprio convertitore di fondotinta. Inserendo nel sito 2 o 3 colorazioni d’utilizzo frequente, è possibile scoprire il colore perfetto per un fondotinta da acquistare per la prima volta. Il foundation converter è il nuovo rivoluzionario metodo per scegliere il colore perfetto di fondotinta anche online.

Convertitore di fondotinta

Basta digitare sul web “foundation converter” per non avere più dubbi sulla scelta della giusta nuance di fondotinta online. Chi acquista cosmetici online conosce perfettamente la sensazione di amarezza quando un noto fondotinta presenta un’allettante riduzione di prezzo ed è complicato scegliere il colore.

La risoluzione del monitor, la colorazione dello schermo e la luminosità, alterano i colori del fondotinta. Il rischio è di acquistare una nuance che sembra perfetta e trovare a casa la sorpresa di un colore aranciato, troppo scuro o troppo chiaro.

La soluzione? Il nuovo rivoluzionario metodo per scegliere il colore perfetto di fondotinta anche online è il foundation converter.

Come funziona

Il metodo di funzionamento è semplice e immediato. Basta entrare nel sito e inserire almeno uno o due fondotinta d’utilizzo ricorrente, specificandone la colorazione. Questo serve a creare una sorta di profilo della carnagione di chi cerca risposte sul sito e individuare la gradazione perfetta.

Ovviamente, maggiore è il numero di colori di fondotinta abituali inseriti, maggiore sarà la precisione del risultato. Inserendo 3 o 4 nuance di fondotinta utilizzati in precedenza, è quasi impossibile sbagliare il colore del nuovo.

Successivamente, basta inserire il nome del fondotinta nuovo da acquistare e il sito calcolerà in automatico la nuance perfetta. Il database è molto ricco e possiede davvero un’infinità di scelta.

Altri metodi

Metodi simili esistevano già, però con altre modalità di funzionamento. Esistono, ad esempio, applicazioni per smartphone che, mediante l’acquisizione di una foto del volto, sono in grado di calcolare il colore di fondotinta perfetto.

Lo svantaggio è ovviamente che la fotocamera dello smartphone può alterare il colore. Anche la stessa luminosità dell’ambiente incide fortemente. Il foundation converter rappresenta, dunque, un’ottima svolta nell’acquisto dei cosmetici sul web.