Tra gli acciacchi più diffusi e certamente più dolorosi con cui quasi tutti dobbiamo fare i conti c’è la cervicale. Un dolore diffuso a muscoli e articolazioni del collo può colpirci in qualsiasi età e stagione, ma è più frequente durante l’inverno, e soprattutto se abbiamo cattive abitudini posturali, ci portiamo sempre dietro borse pesanti, o stiamo troppo tempo chinati sugli schermi. I rimedi contro la cervicale si sprecano: dalle creme, ai massaggi, agli esercizi (ecco qualche consiglio in proposito). Ma tra le proposte che oggi vanno più di moda c’è il tappetino svedese. Il nuovo rimedio miracoloso per la cervicale è il tappetino svedese, ecco cos’è e come funziona.

Il tappeto svedese è discendente dei famosi tappeti chiodati

Il tappeto svedese è un tappetino dotato di piccole punte o sporgenze, sulle quali il paziente si deve coricare, in modo che esercito una pressione diffusa e costante su tutto il corpo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In realtà non si tratta affatto di un’idea nuova, si pensi ad esempio ai famosi tappeti di chiodi tanto diffusi in oriente, ma negli ultimi tempi è ritornato alla ribalta, e viene spesso proposto come soluzione ai problemi di contratture e dolori muscolari. Il nuovo rimedio miracoloso per la cervicale è il tappetino svedese, ecco cos’è e come funziona.

Ottimo per il rilassamento profondo e per migliorare la circolazione

Il tappetino svedese funziona nel momento in cui ci sdraiamo sopra, perché i piccoli chiodini in plastica fanno pressione sul nostro corpo, stimolando la circolazione sanguigna e linfatica.

Superati i primi momenti di diffidenza, stare sdraiati sul tappetino chiodato ci offrirà un’esperienza di rilassamento completo e profondo. Un vero toccasana se siamo soliti soffrire di dolori alla cervicale.

Stare sdraiati per 10-15 minuti al giorno su un tappetino svedese. Meglio se indossando soltanto la biancheria intima, sarà un’esperienza che migliorerà il nostro benessere quotidiano. Inoltre, saprà salvarci dai piccoli acciacchi a cui andiamo incontro ogni giorno.