Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il nuovo record storico di Bitcoin è rimandato. Soltanto per il momento però. E dicembre potrebbe essere davvero il mese in cui la criptovaluta più famosa del mondo potrà battere il record registrato nel dicembre 2017 e, possibilmente, salire oltre il livello dei 20.000 dollari.

Molti trader speravano che il nuovo record storico fosse toccato da Bitcoin già settimana scorsa, e la salita oltre il livello 19.000 dollari aveva lasciato ben sperare in tal senso. Poi, superato il livello 19.300 dollari, è iniziata una brusca discesa, che ha portato la valuta al di sotto dei 17.000 dollari in poche ore, per una perdita a doppia cifra di oltre il -11,0%. Al si sotto di quella cifra è ricominciata la salita al di sopra dei 18.000 dollari.

A cosa è stato imputabile il drastico sell off del prezzo di Bitcoin? Alcune società specializzate nell’analisi di dati blockchain come Santiment, Intotheblock e CryptoQuant, hanno evidenziato un elevato aumento dei livelli di afflussi di scambio da parte delle cosiddette “balene”. Questi sono gli investitori che detengono le quote più alte di Bitcoin. L’exchange Binance, ad esempio, ha registrato un valore di 400 milioni di dollari di liquidazioni delle posizioni in sole poche ore.

Il nuovo record storico di Bitcoin è rimandato?

Non solo. Secondo la società Intotheblock il calo del prezzo di Bitcoin è coinciso con il momento in cui le balene hanno trasferito 93.000 quantità di BTC nell’exchange. Un’azione coordinata da parte dei grandi investitori che ha fatto colare a picco il prezzo.

Cosa aspettarci ora? La nuova settimana si è aperta con Bitcoin in rialzo, già subito in vista della quota 19.000 dollari. Possibile che sorpassi tale livello in poche ore. A quel punto, sarà proprio la resistenza di 19.300 dollari a dover essere monitorata con attenzione dai trader, considerato quanto accaduto settimana scorsa. Se Bitcoin dovesse sorpassarla facilmente, balene permettendo, allora il nuovo record storico potrebbe davvero essere a un passo. Magari già prima di Natale.