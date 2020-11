Un tempo, per realizzare un dolce, spesso, si aspettava la domenica. La preparazione delle creme richiedeva tempo . Oggi, invece, conosciamo un metodo che ci permette di realizzare una crema pasticcera in cinque minuti. Non tutti sanno che, avere un forno a microonde, ci dà la possibilità di realizzare tantissime ricette, imparando ad usare il microonde nel modo più giusto. Preparare questa ricetta, richiede pochissimo tempo, basteranno soltanto 5 minuti. Rimarremo davvero soddisfatti del risultato. Ecco il nuovo modo per realizzare la crema pasticcera al microonde

Gli ingredienti

500 ml di latte intero freddo;

90 grammi di zucchero bianco da tavola;

50 grammi di amido di mais;

4 tuorli;

una bustina di vanillina.

Il nuovo modo per realizzare la crema pasticcera al microonde. Il procedimento

Versare il latte in una bacinella, circa 150 ml, poi aggiungere l’ amido di mais. Amalgamare il tutto energicamente utilizzando con un cucchiaio da cucina. Montare i tuorli insieme alla vanillina e aggiungere lo zucchero. È consigliato l’uso delle fruste elettriche. Lo scopo è quello di ottenere una crema di colore chiaro. Infine unire il latte e l’amido di mais con il resto dell’impasto.

Come cuocere la crema

Versare il composto dentro una ciotola o anche in una teglia, che sia adatta alla cottura nel forno a microonde. Impostare la potenza del fornelletto a 700 W e far cuocere per 20 minuti. Al termine dei 20 minuti, estrarre la teglia dal microonde, e mescolare la crema, proseguire la cottura ancora due minuti sempre alla potenza 700 W. Terminata la cottura, coprire la crema ottenuta con la pellicola trasparente e riporla in frigo per qualche ora. Rimarremo davvero stupiti del risultato ottenuto, così gustoso e in così poco tempo.

