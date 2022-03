TikTok è il social media che maggiormente sta dettando tendenze in fatto di moda e stile. Soprattutto il Mondo del make up e dell’hair style hanno sempre un occhio puntato su TikTok per monitorare le nuove tendenze. In queste settimane, in particolare, si è diffuso a macchia d’olio un video dove si applica in un battibaleno il correttore in stick. La forza geniale di questo video sta proprio nell’estrema semplicità d’applicazione e nell’ottimo risultato ottenuto. Acquisendo poi, di giorno in giorno la meccanicità del gesto, riteniamo che già dopo una settimana di applicazioni si possano raggiungere dei tempi record che ci permetteranno di applicarlo in un battibaleno. Vediamo quindi qual è il modo innovativo e rapidissimo per applicare il correttore in stick.

Il nuovo modo di mettere il correttore sul viso che spopola TikTok sembrerebbe funzionare veramente per nascondere rughe e imperfezioni

Il correttore è un prodotto must have per ogni donna. È la base per ogni make up ma soprattutto del contouring di ultima generazione. Potremmo dire che insieme al fard e all’illuminante, il correttore è pilastro del contouring. Quest’ultimo è la tecnica per valorizzare i punti migliori del nostro viso dandogli luce, nascondendo, invece, quelli deboli. Un vero e proprio gioco di luci ed ombre trasformerà il nostro viso e le nostre imperfezioni. Come detto, grazie al metodo TikTok, costituiremo la base perfetta del nostro contouring.

La tecnica del “5 rovesciato”

Ecco come procedere:

partiamo dall’angolo esterno, la coda dell’occhio, e segniamo con il correttore tutta l’arcata inferiore dell’occhio;

non staccando lo stick dalla pelle, andiamo fino alla punta interna dell’occhio e scendiamo seguendo esattamente la linea del naso e delle narici;

facciamo esattamente il contorno delle labbra con un grande cerchio;

non ci restano che due righe ora: la prima è una linea retta che parte dall’angolo esterno della bocca e arriva appena prima del lobo dell’orecchio;

la seconda ed ultima linea da tracciare è quella che segna verticalmente il mento.

Noteremo così che avremo tracciato una sorta di “5 rovesciato”. Dovremo eseguire questa operazione da entrambi i lati del viso.

Non ci resta che sfumare con la beauty sponge o spugnetta a goccia e avremo un viso scolpito. Le rughe saranno cancellate senza troppi strati di primer, fondotinta, fard etc.

Il nuovo modo di mettere il correttore sta diventando virale ed in ogni capo del Mondo le donne già lo utilizzano con splendidi risultati.

