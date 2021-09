Il nuovo libro per farci sognare di Banana Yoshimoto adesso in libreria

Quest’anno settembre è ricco di novità per le librerie. Da poco è uscito l’attesissimo nuovo libro di Cazzullo, Il posto degli uomini. Per non parlare poi dell’ultima opera di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri: Morgana, L’uomo ricco sono io. Le sorprese però non sono finite, perché il nuovo libro per farci sognare di Banana Yoshimoto è adesso in libreria. Si tratta di un libro perfetto per l’atmosfera autunnale. Infatti la protagonista si impegnerà per risolvere i segreti di una casa avvolta dal mistero. Il suo percorso crea una storia immaginifica ambientata in una cittadina arroccata su una scogliera a strapiombo sull’oceano. I personaggi sono speciali e richiamano il realismo magico di Marquez. Ecco quindi che la banalità di vite semplici si trasforma in qualcosa di straordinario. Una lettura per farci sentire bene in quei momenti di perfezione seduti sul divano con una tazza di tè in mano.

Banana Yoshimoto è ormai largamente conosciuta al pubblico italiano sin dal 1991. In quell’anno l’autrice ha pubblicato nel nostro Paese il suo romanzo più famoso, Kitchen. A questo sono seguiti ben 29 romanzi, l’ultimo dei quali è Su un letto di fiori, uscito proprio questo mese. È magnifico pensare che una donna nata a Tokyo riesca a comunicare così perfettamente con i lettori italiani. Chissà, forse parte della sua forza sta proprio nella sua origine nipponica, ricca di spiriti buoni e cattivi che si insinuano nelle sue storie. Questo è vero anche in questo caso, nell’ultima storia di Banana Yoshimoto.

La protagonista è Miki, una ragazza dall’origine alquanto misteriosa. La famiglia Ohira l’ha trovata ancora in fasce adagiata su un letto di alghe in riva al mare. I membri della sua nuova famiglia sono a tratti bizzarri e sembrano dotati di capacità quasi magiche. Miki vive con loro nel bed & breakfast di famiglia, sempre circondata dall’amore e questo gli basta. La sua felicità è costante, tanto che alcuni la considerano sciocca o superficiale. Gli orizzonti di Miki però si allargheranno presto in seguito a una serie di eventi curiosi. Comincia a notare una signora sconosciuta che comincia a gironzolare nei paraggi. Poi oggetti che appaiono misteriosamente nel vialetto e nella casa accanto. Nella sua vita arriva poi il giovane vedovo Nomura, che ha appena acquistato una casa diroccata. Ed è proprio qui che Miki si impegnerà a risolvere il mistero che si nasconde fra le sue mura.

Una lettura tutta da gustare ricca di fascino e mistero.