Il nuovo frutto dagli innumerevoli benefici di cui fare il pieno in questo periodo, stiamo parlando del cachi mela o cachi vaniglia.

È arrivato dalla Cina del Sud e si è diffuso in Italia solo da qualche anno. È nato per risolvere il problema di chi voleva godere degli innumerevoli benefici del cachi, e ne amava anche il gusto, ma non la consistenza molliccia.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Le innumerevoli proprietà del frutto

Infatti, il cachi mela, anche maturo, non si presenta né così morbido né allappante. Ha una polpa soda e croccante estremamente dolce e piacevole al gusto. È, inoltre, un frutto dagli innumerevoli benefici per la salute. Dunque, ideale in autunno e inverno, quando il sistema immunitario ha necessità di rafforzarsi per difendersi dai primi freddi.

Vediamo quali sono le caratteristiche principali del nuovo frutto dagli innumerevoli benefici di cui fare il pieno in questo periodo.

Il cachi mela è particolarmente ricco di carotenoidi. Questi sono fra i componenti principali della retina oculare ed ottimi alleati del DNA nella battaglia contro i radicali liberi. Pertanto, dunque, consumare cachi mela è utile per migliorare la vista e combattere l’invecchiamento. Inoltre, studi recenti, ne stanno valutando l’utilizzo come ausilio nella prevenzione di alcuni tumori.

Effetti positivi immediati

Fra gli effetti positivi più immediati vanno ricordate le sue proprietà lassative, che risultano utili durante il periodo di cambio di stagione. È, inoltre, efficace per coloro che sono a dieta. In quanto sazia lo stomaco e, nel contempo, fornisce una buona dose di energia. E il tutto con un ridotto apporto di calorie. Anche gli sportivi si giovano del notevole potere remineralizzante e reidratante dei cachi mela. In particolare, al termine di una sessione di allenamento.

Infine, si riconosce al cachi mela la capacità di rafforzare le difese della pelle. La ricchezza di vitamine A e C lo rendono particolarmente efficace per combattere, ad esempio, gli arrossamenti cutanei dovuti al freddo.

Ebbene non resta che fare il pieno di questo nuovo frutto, dagli innumerevoli benefici, in questo periodo.