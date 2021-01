Il nuovo e particolare metodo per risolvere il problema dell’umidità negli armadi e nei cassetti

È importante sapere che il tasso di umidità nelle case, negli uffici o in qualsiasi ambiente chiuso deve essere compreso tra il 40% e il 60%. Quando il livello è superiore o inferiore a questi numeri possono sorgere alcune complicazioni.

Ad esempio un livello di umidità superiore al 60% potrebbe provocare disturbi della qualità del sonno, problemi relativi alla circolazione e la continua formazione di muffa.

Invece un livello inferiore al 40% potrebbe portare il legno a rovinarsi nel tempo e potrebbe anche aumentare la possibilità di prendersi un brutto raffreddore.

Non meno importante è la probabilità di ritrovarsi ad avere per lunghi periodi la pelle molto secca.

I rimedi più conosciuti

Per risolvere il problema dell’alto livello di umidità sono molti i metodi consigliati. Ad esempio arieggiare le stanze in modo corretto anche più volte al giorno.

Utilizzare il sale è certamente uno dei rimedi naturali più conosciuti. Come anche l’utilizzo di deumidificatori che possono essere importanti alleati contro livelli alti di umidità in casa.

Per contrastare bassi livelli di umidità invece è possibile ricorrere a qualche trucco.

Esistono ad esempio piante in grado di aumentare il livello di umidità. Un altro metodo è quello di tenere aperta per qualche minuto la porta del bagno per consentire la diffusione dell’umidità presente all’interno.

In questo articolo però vogliamo parlare del nuovo e particolare metodo per risolvere il problema dell’umidità negli armadi e nei cassetti.

I mini ombrelli in materiale essiccante

Stiamo parlando di piccoli ombrelli realizzati con materiale essiccante.

Questi hanno il compito di catturare l’umidità presente nell’ambiente e raccoglierla nella loro porzione inferiore per trasformarla in acqua.

Sono stati ideati apposta per essere appesi dalla parte del manico negli armadi, nei cassetti e in qualsiasi spazio chiuso non troppo spazioso.

In base al tasso di umidità presente nell’ambiente, il mini ombrello manterrà la sua funzione per tempistiche differenti.

Una volta raggiunto il livello di acqua massima che può contenere andrà svuotato e riposizionato dove preferiamo.

È un oggetto che può risolverci piccoli problemi quotidiani. È possibile trovarlo nei negozi specializzati e nei siti online più conosciuti.

Ecco perciò svelato il nuovo e particolare metodo per risolvere il problema dell’umidità negli armadi e nei cassetti.