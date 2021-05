Agli italiani togliete tutto dalla dieta al di fuori di una pietanza a base di pasta. Con il primo piatto non si scherza ma bisogna sapere necessariamente il numero perfetto di grammi di pasta da cucinare ogni giorno per non appesantirsi e rispettare la dieta. Per questo motivo i nostri Esperti di Benessere hanno intenzione di far sapere a tutti il giusto valore da tenere presente per soddisfare il fabbisogno calorico.

Prima di addentrarci nel discorso sfatiamo un luogo comune: la pasta non è nemica della dieta quando consumata in modo non eccessivo. Il vero problema sta nei condimenti: eccedere con sughi, olio, sale alla lunga potrebbe essere il vero ostacolo per ottenere il peso forma.

Più che la pasta preoccupa il condimento

Perciò più attenzione a quanto condimento mettiamo nel piatto di pasta rispetto alla quantità dell’alimento. Ma anche in questo ultimo caso non dobbiamo eccedere altrimenti si rischia di non avere gli effetti sperati.

Dunque non dilunghiamoci troppo e andiamo direttamente al cuore del problema per scoprire quanti grammi di pasta al giorno possiamo mangiare sorridendo alla nostra linea.

Il parere della Società italiana di nutrizione umana

Ora renderemo noto il parere della Società italiana di nutrizione umana. Siamo certi che non tutti saranno concordi. I più ingordi di pasta, 80 grammi non se la sentono minimamente di mangiarli perché ritenuti veramente pochi per soddisfare il proprio appetito. Ma intanto mangiare ogni giorno 80 grammi di pasta, riso, mais, orzo, farro sorride alla dieta.

Chi fa sport può anche arrivare a 100 grammi perché logicamente consuma più calorie mentre una donna 50enne sedentaria oppure un bambino possono fermarsi a 60 grammi di pasta al giorno.

Il segreto per ottenere una pasta alleata della dieta è nascosto anche nella cottura. Una pasta al dente è più digeribile anche perché allunga i tempi di masticazione.

Scoperto che 80 grammi di pasta bastano e avanzano, siamo riusciti a stabilire che il primo piatto resta quello irrinunciabile perché buono, sano, pratico e sostenibile.