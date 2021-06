Il titolo Sostravel.com (MIL:SOS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 7 giugno a 1,10 in rialzo del 2,80% rispetto alla seduta precedente. Durante la giornata è stato segnato il minimo a 0,97 ed il massimo a 1,10. Da inizio anno, i prezzi hanno segnato il minimo a 0,69 ed il massimo a 1,44.

Il 18 febbraio 2021 a 0,756, il nostro Ufficio Studi ha inserito il titolo nella propria Lista delle raccomandazioni con target a 2 euro e poi successivamente questo è stato alzato a 2,50.

Nel report precedente lo stop loss/profit era stato alzato a 0,97, livello toccato proprio nella giornata di ieri. Quindi, ieri a 0,97, con un guadagno del 38% sono state chiuse le posizioni rialziste sul titolo. Cosa fare da ora in poi?

Il nostro Ufficio Studi esprime oggi il seguente giudizio:

il nostro target su Sostravel.com continua ad essere sempre a 2,50 e questa potrebbe essere un’opportunità di acquisto.

Analisi sommaria di bilancio

La società fondata nell’anno 2017 con sede a Gallarate capitalizza in Borsa circa 6,6 milioni di euro e attraverso un APP offre informazioni su voli e servizi collegati (assicurazioni) al settore dei viaggi.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio), stimano un fair value a 1,42 euro per azione e quindi reputano i prezzi attuali sottovalutati. I nostri calcoli invece, dopo aver analizzando i bilanci degli ultimi anni e proiettato ricavi/utili futuri, portano ad un prezzo obiettivo di 2,5 euro per azione. Confermiamo quindi il target espresso nel report precedente.

La nostra strategia di investimento

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti indicazioni, ha chiuso ieri le operazioni in corso con un guadagno del 38%.

Oggi, si potrebbe ritornare comunque in acquisto con stop loss di lungo termine a 0,953. Primo supporto di breve a 0,97. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 1,58 e poi 1,80.

Il nostro giudizio rimane sempre Strong Buy Long term ma data l’alta volatilità e gli scambi a volte molto bassi, raccomandiamo di avere un approccio da cassettista, ovvero comprare e mantenere per lungo termine (almeno 12/18 mesi). Evitare quindi operazioni di breve termine.

Come al solito si procederà per step.