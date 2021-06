Forte rialzo intraday per il titolo della società Editoriale Il Fatto (MIL:SEIF) che si è portato fino al prezzo di 0,71 per poi chiudere la giornata di contrattazione del 31 maggio al prezzo di 0,61 in rialzo del 4,27% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 0,45 ed il massimo a 0,89.

Il 12 febbraio 2021 su queste pagine, il nostro Ufficio Studi ha inserito a 0,476 il titolo nella propria Lista delle raccomandazioni. Da quel momento in poi fino alla giornata di ieri, il rialzo è stato del 28% circa dopo che nelle scorse settimane era stato raggiunto anche un guadagno superiore all’80%.

Cosa attendere da ora in poi?

Il nostro target rimane sempre a 2,20 per la società che edita il giornale il Fatto Quotidiano, ma procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (1 solo giudizio) stimano il fair value in area 0,84. I nostri calcoli invece, portano ad un target davvero ambizioso in area 2,20, con un’ipotetica forte sottovalutazione rispetto ai prezzi correnti.

Il nostro target rimane sempre a 2,20 per la società che edita il giornale il Fatto Quotidiano

La nostra strategia di investimento

Nel precedente report avevamo indicato di mantenere le posizioni con stop loss di lungo termine a 0,53. Questo livello è stato toccato in data 17 maggio e ha fatto chiudere le posizioni in guadagno del’11,3%. Dopo il forte exploit di ieri, è il caso di ritornare in acquisto sul titolo?

Riteniamo che ci siano tutte le condizioni per assistere a nuove salite di breve e lungo termine.

Il nostro consiglio operativo è il seguente: comprare il titolo con stop loss di lungo termine a 0,529 e primo target da raggiungere in 1/3 mesi in area 0,89 e poi 1,20 nei successivi 9 mesi. Primo supporto di breve termine a 0,589.

Il nostro giudizio sul titolo è Strong Buy Long term.

Come al solito si procederà per step.