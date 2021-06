Stiamo parlando del cous cous tonno e zucchine: pratico, veloce, fresco e ideale per il mare. Il piatto si prepara in soli 5 minuti.

Lo chiuderemo in un barattolo dalla chiusura ermetica per evitare che si versi. Si tratta di un modo intelligente per trasportare il cibo, evitando di farlo diventare molliccio, come succede spesso.

Gli unici ingredienti di cui abbiamo bisogno sono 100 grammi di cous cous, 100 ml di acqua, 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva e 1 pizzico di sale. Per il condimento, invece, ci occorrono 100 grammi di zucchine, 80 grammi di tonno sott’olio, 2 cucchiai di olio e 1 pizzico di sale.

Vediamo, a questo punto, come preparare il nostro piatto da spiaggia: dovrà essere chiuso in un barattolo, da portare comodamente in borsa senza sporcare.

Come prepararlo

Mettere il cous cous precotto in una ciotola con un pizzico di sale e un cucchiaio di olio extravergine di oliva.

Coprire il cous cous con acqua in maniera proporzionale, cioè 100 grammi di cous cous e 100 ml di acqua a temperatura ambiente.

Lasciare riposare per qualche minuto e poi cercare di distribuirlo bene con una forchetta.

Poi grattugiamo le zucchine mentre sono ancora crude.

Di seguito, riponiamo sulla base del barattolo 2 cucchiai di olio e un po’ di sale.

Quindi aggiungiamo il tonno sott’olio, le zucchine grattugiate e il cous cous.

Il nostro piatto da spiaggia chiuso in un barattolo e da portare comodamente in borsa senza sporcare

Chiudere il barattolo ermeticamente e portiamolo con noi in spiaggia o dove vogliamo. Poi, quando sarà il momento di mangiare, capovolgiamo il barattolo e sbattiamolo bene in modo da far scendere il condimento fino al cous cous.

L’importante è mettere il condimento sulla base del barattolo e mettere tutto il cibo a strati. Inoltre, è bene conservare il piatto il giorno prima in frigo.

