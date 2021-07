I gatti hanno un modo tutto loro di comunicare. Infatti, i felini possiedono un linguaggio specifico e particolare. E sta a noi padroni interpretarlo e capirlo. Solo in questo modo potremo essere certi che il nostro amico peloso sia a suo agio con noi. E, soprattutto, riconoscendo i segnali che ci invia ogni giorno, sapremo se dovremo cambiare atteggiamento con lui o se stiamo facendo la cosa giusta. Per esempio, c’è un gesto molto semplice che il nostro gatto fa e che esprime tutto il suo affetto ma, soprattutto, la sua fiducia nei nostri confronti. Vediamo di cosa si tratta.

Il nostro gatto dice di amarci profondamente così eppure non sempre lo capiamo

Forse non molti lo hanno notato, ma il nostro micio compie spesso un gesto che sembra banale ma che in realtà ha un significato ben preciso. Se lo guardiamo bene quando è accanto a noi, il nostro amico a quattro zampe potrebbe farci l’occhiolino. Molti di noi forse neanche ci fanno caso o non danno peso a un’azione così piccola e banale. Ma il nostro gatto dice di amarci profondamente così eppure non sempre lo capiamo! Infatti, la chiusura dell’occhio, nella maggior parte dei casi, indica una fiducia incondizionata e un modo per abbandonarsi a chi ha dinanzi a sé senza paure.

Ecco cosa fare se il nostro gatto non dovesse avere questo atteggiamento

Se il nostro micio non dovesse compiere spesso questa azione, possiamo fare noi il primo passo. Infatti, dovremo essere i primi a eseguire in modo lento e tranquillo un piccolo occhiolino mentre il micio è accanto a noi. E ora dovremo osservare attentamente la sua reazione. Se il nostro amico peloso risponderà nello stesso modo, significa che ci sta parlando. E sta dicendo chiaramente di essere felice di interagire con noi e di essere a proprio agio se gli stiamo vicini!

