I nostri animali domestici rischiano molto durante l’inverno a causa di un liquido che utilizziamo solitamente nelle nostre auto quando fa freddo. Questo liquido è talmente pericoloso che basta che il nostro animale domestico gli si avvicini perché sia a rischio. Scopriamo, allora, subito perché il nostro cane rischia la vita se si avvicina alle macchine d’inverno.

Come evitare il congelamento

La maggior parte delle auto che utilizziamo sono ancora a combustione. Il che significa che utilizzano per la maggior parte benzina oppure gasolio. Entrambi questi combustibili hanno la capacità di essere facilmente reperibili, ma presentano un problema durante le stagioni invernali. Questi, infatti, tendono a congelarsi all’interno del serbatoio e a causare dei danni alla macchina

Per questo motivo quando il tempo inizia a peggiorare tendiamo ad aggiungere dell’antigelo nel serbatoio dell’auto. Questo liquido tanto utile alla macchina è però un veleno tanto mortale quanto dolce per il nostro cane.

Il cicchetto del cane

Se, infatti, l’antigelo è inodore per gli uomini, la stessa cosa non si può dire per i cani. I nostri amici, infatti, percepiscono questa sostanza e ne sono fortemente attratti.

Il gusto dell’antigelo risulta, infatti, dolce e alcolico al palato del nostro cane, per il quale bere questa sostanza è un po’ come farsi un bicchierino. Per questo motivo quando ne sentirà l’odore cercherà in ogni modo di berlo. E anche se è chiuso all’interno di una confezione in garage. Ma questo cicchetto ha quasi sempre delle conseguenze mortali per il nostro amico.

I danni dell’antigelo

L’ingestione di antigelo può portare il nostro amico a quattro zampe a morire nel corso di pochi giorni. Infatti, queste sostanze tendono a danneggiare in maniera mortale gli organi interni dell’animale, in particolare i reni.

Per questo motivo è estremamente importante portare il nostro amico dal veterinario quando abbiamo anche solamente il sospetto che mostri dei sintomi. Questi, solitamente, includono nausea, aumento della sete e dell’impulso ad urinare e, nei casi più avanzati, problemi ai reni, vomito e coma.

Inoltre, è estremamente importante stare attenti che il cane non si avvicini mai alle macchine. Infatti, spesso l’antigelo cola dal serbatoio delle stesse, e moltissimi animali sono morti per aver solamente leccato questa sostanza.

Conclusioni

Abbiamo così capito perché il nostro cane rischia la vita se si avvicina alle macchine d’inverno. Per lo stesso motivo è importante tenere il nostro amico lontano dal garage e custodire l’antigelo in posti difficilmente raggiungibili.