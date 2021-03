Avere un cane significa avere un amico, una spalla su cui piangere, un compagno di giochi e di serate. Chi ha al suo fianco un amico peloso, sa perfettamente quanto questo possa donare amore e affetto. Il legame che si crea con il nostro Fido spesso è inspiegabile, ma è davvero forte e indissolubile. E il nostro amico a quattro zampe, dato che non può comunicarci a voce il suo amore, lo fa in altri modi che forse non comprendiamo. Per questo dovremmo conoscerli e decifrarli. In questo modo, sapremo ringraziarlo! Infatti, il nostro cane dice di volerci bene in questo modo che forse in tanti ancora non capiscono! Vediamo di cosa si tratta.

Il nostro cane sbadiglia dopo che lo abbiamo fatto noi? Allora ci vuole davvero bene!

Lo sbadiglio umano è contagioso per ragioni connesse all’empatia. Ma chi avrebbe mai pensato che anche i cani potessero essere coinvolti in questi tipi di processi! Ad affermarlo, uno studio condotto da Teresa Romero e dai suoi collaboratori all’Università di Tokyo. Gli studiosi hanno affermato che se il nostro cane sbadiglia subito dopo che lo abbiamo fatto noi, significa che sente un forte affetto nei nostri confronti. Una tale reazione si ottiene solo quando il legame con il nostro amico peloso è davvero forte!

Se ci guarda negli occhi con fare tenero, ci ama!

Alcuni studiosi dell’Università di Biotecnologia e Etnologia dell’Università giapponese di Azabu, hanno condotto una ricerca davvero interessante. L’argomento principale è stato il modo in cui i cani dimostrano i propri sentimenti verso i loro padroni. I ricercatori hanno sostenuto che, quando un cane guarda negli occhi il proprio padrone, sta cercando di trasmettergli tutto il suo effetto. Il contatto visivo, infatti, aumenta i livelli dell’ormone ossitocina. Questo modo di comunicare, che sembra così umano, pare sia stato acquisito nel tempo dai cani, con il processo di addomesticazione.

Dunque, il nostro cane dice di volerci bene in questo modo che forse in tanti ancora non capiscono. La prossima volta che lo vedremo compiere una di queste azioni, diamogli una carezza per ringraziarlo del suo amore!

