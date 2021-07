Molte donne con l’arrivo della bella stagione e il rialzo delle temperature cominciano a soffrire di questo fastidiosissimo problema. Lo sfregamento delle cosce e l’irritazione che ne scaturisce. Guardiamo con desiderio gonne e vestiti che ci piacerebbe comprare eppure sappiamo che non potremmo mai indossarli in un afoso pomeriggio estivo.

Il caldo e la sudorazione provocano un arrossamento che arriva a bruciare. In farmacia è possibile acquistare prodotti lenitivi oppure spray protettivi e preventivi, che creano una sorta di barriera protettiva della pelle. Purtroppo il loro effetto è passeggero e siamo costrette a frequenti applicazioni.

Ci sono anche delle fasce elastiche da indossare che proteggono le cosce ma possono aumentare la sensazione di calore.

Il must-have di stagione che protegge anche dall’irritazione da sfregamento fra le cosce

A moda quest’anno ci offre un inaspettato aiuto. La pantagonna. Direttamente dagli anni ’70 e ’80 ha dominato le passerelle della moda degli ultimi due anni fino ad approdare in qualunque boutique e persino mercato. Questo è il capo furbo che salva tutte dall’irritazione.

Nello stesso tempo appaga il desiderio di freschezza e femminilità perché la sua ampiezza e i tessuti leggeri la fanno sembrare in tutto e per tutto ad una gonna.

Viscosa, lino, satin e cotone. Questi i tessuti più utilizzati per la moda estiva. Troviamo modelli a stampa floreale e in tinta unita. Un vero e proprio must-have da mettere in valigia e portare in vacanza.

L’abbinamento giusto

Il consiglio è quello di acquistarne due. Uno in tinta unita di un colore neutro che stia bene un po’ con tutto, tipo sabbia o bianco. L’altro invece super colorato, abbineremo facilmente anche lui. T-shirt e top semplici e giocare con gli accessori per sdrammatizzare o rendere più elegante l’outfit.

Scarpe? Sandali alti con o senza zeppa per la sera e basse espadrillas per il giorno. La valigia sarà leggera e noi sempre bellissime e serene senza più quel fastidioso problema. È questo il must-have di stagione che protegge anche dall’irritazione da sfregamento fra le cosce che dobbiamo assolutamente acquistare e mettere in valigia da portare in vacanza.