I lupi sono tra gli animali più amati e odiati da molti. Sono ricchi di fascino e mistero, cosa che li rende irresistibili per alcuni. Altri, invece, li temono. Esiste però un museo nelle Alpi che ci aiuta a capire meglio questi animali spesso incompresi. Abbattendo i nostri pregiudizi torneremo a casa ricchi di nuove conoscenze e di amore per questi animali. E non solo! Potremo incontrare a tu per tu proprio i lupi!

Il museo in una vallata fiabesca in cui possiamo incontrare dei veri lupi

Parliamo del Centro Faunistico Uomini e Lupi che sorge a Entracque, nella Val Gesso, in provincia di Cuneo. Come si evince già del nome, il focus del museo è quello di ristabilire un rapporto tra uomini e lupi. Sta quindi a noi conoscere e imparare ad apprezzare questi animali. Ma come possiamo farlo?

Due esperienze in una

Il museo si sviluppa su due sedi, entrambe caratterizzate da allestimenti moderni, interattivi e accattivanti. Una, al centro del paese, analizza il lupo come creatura del mito e il suo rapporto che nei secoli l’animale ha avuto con l’uomo. L’altra, invece, è immersa nella natura. Il visitatore sarà accompagnato in un percorso alla scoperta della biologia e del comportamento dei lupi. E alla fine c’è una splendida sorpresa.

A tu per tu con i lupi

Ecco il museo in una vallata fiabesca in cui possiamo incontrare dei veri lupi! Sembra troppo bello per essere vero, ma possiamo veramente vedere dei lupi dal vivo. Alla fine del percorso, infatti, i visitatori possono salire su una torretta.

Questa è posta al centro di un grande parco in cui scorrazzano liberi alcuni veri lupi. Ovviamente non è possibile avvicinarsi troppo e toccarli. Possiamo però osservarli al sicuro per quanto tempo vogliamo, ricchi delle conoscenze acquisite dopo aver visitato il museo.