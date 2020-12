Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I gatti sono tra gli animali più presenti all’interno delle nostre case. Uno dei motivi è sicuramente la semplicità nella convivenza insieme. Il gatto infatti a differenza del cane è un animale autonomo che non necessita continuamente della nostra presenza. Però il vero motivo per cui gli esseri umani decidono di adottare questi piccoli felini è perché adorano la loro compagnia. E poi va detto, un animale in casa regala tutta un’altra atmosfera.

Andiamo a scoprire una dei loro comportamenti più usuali, il motivo per il quale il gatto strofina spesso la testa contro di noi.

È più affettuoso il gatto o il cane

È importante sapere che il gatto è un animale che può rivelarsi molto affettuoso e amorevole. Questo dipende tanto anche dal padrone e dell’educazione che gli si da. Quante volte abbiamo sentito dire che i gatti spesso prendono il carattere di chi li cresce?

È esattamente così. Più li abituiamo al contatto fisico e alle coccole da quando sono cuccioli, più loro le ricercheranno da adulti. È però giusto ricordare che ogni gatto, esattamente come ogni essere umano, ha un carattere e una propria personalità. Anche tra di noi c’è chi è più freddo e chi più affettuoso, indipendentemente dell’educazione che ci è stata data fin da bambini.

Siamo sempre stati abituati a pensare che l’animale che più ci ama è il cane. Questo perché questi animali sono più espansivi ed è più semplice comprendere i loro comportamenti.

Ma è importante sapere che anche il gatto si affeziona profondamente al padrone e sono molti i modi con i quali possiamo capire quanto tiene a noi.

Vediamo allora il motivo per il quale il gatto strofina spesso la testa contro di noi.

Questo particolare comportamento

Chi ha un gatto avrà notato almeno una volta questo particolare comportamento. In realtà non è molto difficile comprenderne il senso.

Un gatto che si avvicina in quel modo al padrone, cercando il contatto fisico significa che si fida di lui e sa che non gli farebbe mai del male. Un altro motivo per il quale attua questo particolare comportamento è per marcare il suo territorio e tutto ciò che gli appartiene. I gatti sono animali molto territoriali e strofinandosi a qualcosa o a qualcuno lasciandoci il suo odore, è un modo per renderci di sua proprietà.