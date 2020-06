Occhio! Il motivo per cui questo titolo azionario potrebbe volare è davvero semplice ma prima facciamo alcune premesse. Siamo in un momento particolare per i mercati dove dopo i minimi di marzo si è assistito ad una ripresa a V dei corsi azionari. Movimento giustificato o no? C’è da chiedersi a questo punto se era stato normale il forte ribasso da febbraio a marzo. Come più volte scritto su queste pagine proprio fra il 16 ed il 23 marzo, quei livelli di minimo andavano comprati perchè la storia delle serie dal 1898 in poi definiva un ritorno sui massimi ante crisi entro 36/60 mesi. In alcuni casi vedi Wall Street siamo ritornati su quei livelli dopo nemmeno due mesi!

I mercati sono risaliti in seguito alle “iniezioni” di continua liquidità delle Banche centrali e ottimisti circa l’evolversi della pandemia nei prossimi mesi e sulla possibilità che presto venga trovato il vaccino.

Siamo giunti però ad un primo step di verifica e intorno a i livelli attuali potrebbe partire un ritracciamento/fase laterale. C’è da dire che il lockdown ha bloccato molte attività commerciali e secondo delle recenti stime delle associazioni di categorie, se presto non verrà posto rimedio, 1 azienda su 3, dopo settembre rischierà di fallire.

Ci sono state però delle aziende con conti in ordine e business collaudati che a parer nostro sono state “falciate ” dalle vendite ingiustamente. Fra le tante è esemplare il caso di Fiera Milano.

Il motivo per cui questo titolo azionario potrebbe volare è davvero semplice

Il titolo (MIL:FM) ha chiuso la giornata di contrattazione del 9 giugno a 3,53. Il minimo annuale è stato a 2,154 ed il massimo a 6,423.

Il consenso degli analisti stima un prezzo obiettivo a 5,62. Il rapporto PE (7x) è inferiore al mercato italiano (16,9x). Gli utili sono cresciuti del 39% all’anno negli ultimi 5 anni. Si prevede che cresceranno del 43,12%. Questi ci sembrano buoni motivi per comprare il titolo azionario!

Ma come sono messi i grafici?

Il trend di breve, medio e lungo termine è rialzista. Comprare con stop loss a 3,31 e mantenere di lungo termine.