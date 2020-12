Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il tempo che ognuno di noi spende all’interno della propria automobile è incalcolabile. Soprattutto se si utilizza l’auto per andare a lavorare e per svolgere le attività più semplici, la quantità di tempo diventa esorbitante.

Proprio per questo, i più organizzati, tentano di arredare e organizzare il veicolo in modo da poter usufruire della massima comodità. Dai caricatori per telefono appositi per auto agli accessori bluetooth che collegano il telefono, le idee possono essere diverse.

Un altro fattore importante, che interessa moltissimi, è quello della climatizzazione dell’automobile.

Il caldo di città

Anche chi possiede macchine con ormai qualche anno cerca in tutti modi di impostare e mantenere un impianto di aria condizionata che funzioni correttamente. Soprattutto d’estate quando, specialmente nelle grandi città, l’afa e il caldo possono essere insopportabili, avere un impianto di areazione è fondamentale.

Anche se in molti, giustamente, ritengono che consumare troppa aria non sia ideale per la conservazione del gasolio o della benzina.

Utilizzare spesso l’aria condizionata, infatti, consuma moltissimo carburante, ed è per questo che moltissime persone, invece di accendere l’impianto, preferiscono abbassare i finestrini. Tralasciando il fatto che questo metodo non è del tutto efficace per rinfrescare l’abitacolo, come viene spiegato in questo articolo, c’è un altro fattore da tenere in considerazione.

Ecco infatti il motivo per cui non si dovrebbero mai aprire i finestrini mentre si è in macchina.

Il doppio dell’inquinamento per chi apre i finestrini

Per quanto il ragionamento seguente non sia valido per chi abita in campagna o in natura, chi abita in un contesto urbano deve, invece, prestare molta attenzione. Viene calcolato da diversi studi come, aprire i finestrini in auto mentre si è in movimento, espone chi è all’interno a una grande dose di inquinamento.

Addirittura si stima che si inali quasi il cinquanta percento delle sostanze tossiche che si respirano in una regolare giornata in città. Ovviamente, procedendo ad un alta velocità, la quantità di smog che entra nell’abitacolo sarà ancora maggiore.

Proprio per questo, per quanto consumi di più, si consiglia l’utilizzo di impianti di aria condizionata piuttosto che decidere di rinfrescarsi con l’aria inquinata di città. Per arieggiare l’abitacolo si potrà sempre aspettare di essere fuori città o, altrimenti, di attendere che l’auto sia parcheggiata.

Si tratta di un piccolo accorgimento che può fare la differenza con la nostra salute. Ecco, dunque, svelato il motivo per cui non si dovrebbero mai aprire i finestrini mentre si è in macchina.