Bere il vino in compagnia è un momento di piacere, di convivialità, di allegria. Quando si stappa una bottiglia con degli amici, durante un pranzo, si crea un’atmosfera di relax e armonia. Ma, se siamo noi a versare questa bevanda nel calice dei nostri commensali, dobbiamo fare attenzione. Infatti, il vino non può essere distribuito nei bicchieri in tutti i modi. C’è soprattutto una cosa che dobbiamo evitare quando lo facciamo. Dunque, vediamo il motivo per cui non dovremmo mai versare il vino in questo modo.

Vino alla traditora, ecco come non dobbiamo versare il vino ai nostri amici

Se siamo appassionati di vino, conosceremo benissimo l’espressione “versare il vino alla traditora”. La traditora, in italiano, indica una persona che tradisce un impegno preso o una promessa fatta. E, se aggiungiamo a questo termine il “versare il vino”, capiamo che ci si riferisce al modo più sbagliato di servire questa bevanda ai commensali. Questa locuzione ha origini antichissime. Secoli fa, era molto comune nascondere del veleno in piccoli spazi appositi che venivano forgiati negli anelli. Il veleno si versava facilmente assieme al vino nel calice, senza che il malcapitato potesse accorgersene.

Ecco come facevano

Coloro che cercavano di avvelenare i commensali, ponevano il palmo della mano esattamente sotto la parte centrale della bottiglia e lo rivolgevano verso l’alto. In questo modo, infatti, il veleno cadeva facilmente nel bicchiere della vittima. Si tratta di un gesto che gli amanti del vino evitano. E ora sappiamo il motivo per cui non dovremmo mai versare il vino in questo modo. Per distribuirlo ai nostri amici rispettando le regole, dobbiamo prendere la bottiglia mantenendo la nostra mano alla base. O, se questo risulta troppo complicato, potremo prendere il vino con la mano al centro ma con il palmo rivolto verso il basso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Approfondimento

Le bottiglie di vino vanno conservate in piedi o sdraiate? La differenza vi stupirà