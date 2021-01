Curiosare nei cassetti dei nonni è divertente. Si scoprono oggetti magari mai visti prima. Cose che appartengono a una generazione che ha vissuto guerre e boom economici. La meraviglia si nasconde dietro ogni angolo. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di un oggetto comune, che però oggi non si trova più.

I nonni di oggi che sono nati tra gli anni ’30 e ’40 hanno visto la società cambiare davanti ai loro occhi. Dalla prima televisione, il telefono con la rotella fino ad internet, computer e telefonini. Se si ha la fortuna di avere i nonni ancora in vita, è bene fare tesoro delle loro storie che raccontano di uno spaccato d’Italia che ci sembra lontanissimo. Eppure non è passato neanche un secolo. La Seconda Guerra Mondiale che si studia sui libri, loro l’hanno vissuta. Che si tratti di Nord, Centro o Sud Italia, non tutti avevano la fortuna di stare bene economicamente. Anzi la maggior parte delle famiglie era umile. E spesso aveva tanti figli da sfamare.

Il motivo per cui molti nonni hanno questa forchetta in casa

Ed ecco perché esistevano queste strane forchette. All’apparenza normali, ma che avevano i denti più larghi. Erano in tutte le case delle famiglie numerose. Infatti all’epoca le bocche da sfamare erano tante. E bisognava risparmiare. Ed ecco perché si mangiava tutti da un piatto. Un bel piatto grande, ma che si metteva al centro della tavola.

La forchetta con i denti larghi dava un vantaggio a chi la possedeva. Infatti, con un solo colpo si poteva infilzare più cibo. E quindi accaparrarsi una porzione più abbondante. Per questo i più furbi della famiglia allargavano i denti di proposito. Un po’ di cibo in più faceva una grande differenza all’epoca. Soprattutto nelle famiglie più povere.

Perciò il motivo per cui molti nonni hanno questa forchetta in casa è proprio questo. Se si dovesse ritrovare una forchetta dai denti larghi a casa dei nonni ora si sa il perché. È una testimonianza di sofferenza, quindi è bene portare rispetto. E rendersi conto di quanto si è fortunati.

