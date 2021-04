Il motivo per cui dovremmo andare in giro sempre con due portafogli è geniale. Non è legato al fatto che in uno si possono tenere gli spicci e nell’altro le banconote e le carte. Ma il motivo va ben oltre. Certo, il primo pensiero che uno può fare è che andare in giro con due portafogli sia abbastanza scomodo e potrebbe creare confusione, ma se ci si comporta così non creerà nessuno tipo di problema.

Due portafogli

Il motivo per cui dovremmo andare in giro sempre con due portafogli è geniale. Spesso può accadere che in metro, sugli autobus, sui treni o anche in alcune piazze molto affollate qualcuno si avvicini e ci sfili il portafogli dalla borsa. Magari non ce ne accorgiamo perché siamo distratti oppure perché sul mezzo pubblico c’è talmente tanta gente che non riusciamo a osservare le mani di tutti.

A cosa servono quindi?

Avere con sé due portafogli è una fantastica soluzione da attuare per evitare che qualcuno ci rubi il portafoglio. Se si analizzano bene le borse o gli zaini, spesso esiste una tasca segreta chiusa con cerniera. Molto difficile da raggiungere velocemente e soprattutto da aprire. E sarà proprio qui che metteremo il portafogli con dentro le carte, le banconote e il resto.

Il secondo portafogli invece lo lasceremo libero nella borsa, e servirà come specchietto per le allodole. In questo modo chi vuole rubarci il portafogli, vedendo quello sparso nella borsa, non penserà ad un secondo portafogli nascosto, ma si soffermerà solo ed esclusivamente su quello, rubandoci così il portafoglio finto.

Più è vero meglio è

Cerchiamo di renderlo il più vero possibile, quindi magari possiamo aggiungere delle carte di plastica finte. Di solito quando si acquista un portafogli nuovo ce ne sono alcune già dentro. E ovviamente usiamo un vecchio portafogli, ma che comunque sia in linea con la nostra immagine, per non destare sospetti.

