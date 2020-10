Sei abituato a bere il tuo drink o la tua bibita preferita con qualche cubetto di ghiaccio? Forse fuori casa ti conviene evitarlo. Ecco il motivo inquietante per cui non dovresti mai chiedere il ghiaccio al bar.

Cosa si nasconde nel ghiaccio

Non penseresti mai che il ghiaccio possa essere pericoloso. In fondo, non è solo acqua congelata? Cosa potrà mai nascondervisi? In realtà, nel ghiaccio possono annidarsi virus e batteri. Se nell’acqua utilizzata per produrre il ghiaccio ci sono agenti patogeni, questi non saranno distrutti dal processo di congelamento. Tali microrganismi possono, infatti, non solo sopravvivere nel ghiaccio, ma anche moltiplicarvisi.

Inoltre, altri virus e batteri possono contaminare i cubetti quando non si ha cura di mantenere pulite le superfici e i filtri della macchina del ghiaccio. Oppure, se non si proteggono e puliscono i contenitori in cui il ghiaccio viene conservato. C’è chi pensa che almeno i drink siano salvi dalle contaminazioni, perché l’alcol uccide i batteri. Ma non è così: uno studio ha dimostrato che Shigella, Salmonella ed E. Coli sopravvivono tranquillamente nello scotch e nella tequila. Ecco dunque il motivo inquietante per cui non dovresti mai chiedere il ghiaccio al bar.

I bar che non rispettano le norme sanitarie

Ogni anno i bar diurni consumano 58.000 tonnellate di ghiaccio. 25.000 le tonnellate utilizzate invece dai ristoranti. Ma siamo sicuri che le norme per produrre il ghiaccio in maniera sicura vengano rispettate? Spesso, purtroppo, non è così. È quanto fa notare l’INGA, ovvero l’Istituto Nazionale Ghiaccio Alimentare. Nel 2019 l’ente aveva, infatti, rilevato che, un po’ ovunque, diverse piccole e medie imprese non avevano superato i controlli.

In Sicilia, per esempio, uno studio dell’INGA ha evidenziato che il 56% del ghiaccio usato dai locali commerciali è contaminato. Lo studio ha riguardato l’area costiera di Palermo, dove un locale su quattro avrebbe servito ghiaccio non sicuro. I pericoli per la salute riguardano soprattutto i più vulnerabili, ovvero bambini e anziani.

