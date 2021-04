In questo lungo periodo di restrizioni poniamo molta più attenzione alla nostra casa. Ci rendiamo conto sempre di più di molti piccoli problemi e fastidi quotidiani. Allo stesso tempo però si scoprono trucchi e soluzioni molto particolari che ci semplificano la vita. Si trovano degli abbinamenti anche assurdi tra vari oggetti e luoghi della casa. Come già avevamo visto per esempio in un articolo sul perché tenere una stampella in cucina. Oggi invece vogliamo svelare perché il motivo impensabile per cui usare una candela negli armadi e sulle tende è davvero geniale.

Un fastidio quotidiano

Quanto è piacevole avere un armadio ben ordinato. Aprire le ante e avere ogni capo al suo posto. Ma ancora più bello è scorrere i vestiti, le camicie, i completi appesi alle stampelle per scegliere quello più adatto. Non parliamo poi delle tende. Quante volte riproponiamo una scena vista in centinaia di film. Svegliarsi al mattino di una bella giornata. Andare verso le finestre e aprire le tende con un colpo veloce e illuminare la casa. È un ottimo modo per iniziare con positività la giornata. Ma tutti questi semplici gesti possono essere ostacolati. Qual è il problema? E come risolverlo? Scopriamolo nelle prossime righe.

Una soluzione semplice e geniale utilizzando una candela

Con il tempo e l’usura le grucce delle stampelle e delle tende e l’asta sui cui poggiano si rovinano. Così che quando le andiamo a far scorrere si bloccano. Sempre per lo stesso motivo si accavallano una sull’altra. Così quell’atmosfera piacevole nel fare questi gesti si trasforma in nervosismo. Ma proprio qui interviene il nostro trucco. Se strofiniamo una candela sull’asta dove si appoggiano le grucce risolveremo il problema. Infatti, questa sarà più liscia e scivolosa. Così le grucce scorreranno senza alcun intoppo. Ecco perché il motivo impensabile per cui usare una candela negli armadi e sulle tende è davvero geniale. Semplifica un gesto che compiano davvero ogni giorno.