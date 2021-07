Dall’arrivo delle restrizioni a causa della pandemia, e dunque ormai già dalla primavera dell’anno scorso, in molti si sono avvicinati ad un’attività a cui fino a quel momento non avevano mai neanche pensato. Ovvero il giardinaggio. Essendo rimasto, infatti, uno dei pochi passatempi permessi e possibili da mettere in pratica dentro l’abitazione, sono stati tantissimi ad appassionarcisi. La passione, poi, per alcuni è diventata un vero e proprio hobby. Ancora adesso che le restrizioni sono cadute, infatti, molte persone continuano a portarlo avanti.

Le mosse giuste

Per quanto possa sembrare facile, curare un orto è tutt’altro che una passeggiata. Anche se si tratta di uno casalingo situato sul nostro balcone. Sono tantissime, infatti, le cose che potrebbero andare storte e per cui ci si potrebbe trovare impreparati. Per questo motivo è importante, se non fondamentale, agire mettendo in campo le mosse giuste. Mosse che aiuteranno a prevenire i problemi o, nei casi in cui il danno è già stato fatto, a risolverli. A tal proposito, oggi sveleremo proprio una di queste mosse.

Il motivo geniale per cui molti stanno piantando nell’orto una coloratissima calendula

Poche cose possono aiutare e proteggere le piante come le piante stesse. Per molti potrà sembrare scontato, ma tanti altri non ci pensano. Invece è proprio così e non è un caso se molte piantagioni sopravvivono, o meno, a seconda di quale pianta gli posizioniamo vicino. Una pianta, infatti, è in grado di proteggere l’altra o anche di causarle dei problemi. Proprio a questo proposito, scopriamo il motivo geniale per cui molti stanno piantando nell’orto una coloratissima calendula. Questa pianta dai colori belli e rigogliosi ha la capacità di allontanare uno dei nemici più temuti dell’orto, ovvero i nematodi .

Questi vermi del terreno, per chi non lo sapesse, sono in grado di danneggiare moltissimo le radici di diverse specie, creando non pochi problemi. Proprio per questa sua eccezionale azione repellente, in molti hanno provato a piantare la calendula con lo scopo di proteggere tutte le altre piante. Con risultati a dir poco incredibili. È, quindi, un esempio perfetto di come le piante stesse si rivelino i veri salvatori e protettori delle altre specie nell’orto.