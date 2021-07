Poter mangiare gelato in qualsiasi momento della giornata è un sogno di grandi e piccini. In effetti per questo cremoso dessert non c’è stagione. Col freddo dell’inverno e con l’afa dell’estate è sempre il momento per un buon gelato. Tuttavia sappiamo bene che nutrirci solamente di gelato o accompagnare ogni pasto a questo dessert è un’esagerazione.

Tradizionalmente in tutto il mondo il gelato viene considerato un dessert post pranzo oppure la merenda del pomeriggio. Ma l’università Kyorin di Tokyo ha fatto una scoperta che cambierà il modo di mangiare il gelato. Capita di rado veder mangiare gelato per colazione e di solito lascia estremamente sorpresi. Ma ecco svelato il momento perfetto per mangiare gelato senza ingrassare e avere energia infinita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si tratta proprio del primo pasto della giornata, la colazione. Gli studi fatti dall’Università di Kyorin hanno osservato la reazione delle persone che mangiano gelato immediatamente dopo essersi svegliati. Gli studiosi hanno diviso le persone in due gruppi. Alle persone del primo gruppo viene dato gelato appena svegli. Al secondo gruppo niente gelato ma una semplice colazione. I risultati evidenziano una maggiore energia e maggiore reattività nel ricevere e processare le informazioni esterne.

Il momento perfetto per mangiare gelato senza ingrassare e avere energia infinita

Il risultato dipende dal fatto che il gelato freddo agisce risvegliando la mente, la rende attiva e stimola le attività celebrali. Quindi, le persone che hanno l’abitudine di mangiare il gelato a colazione sono investite da una carica energetica e mentale che dura tutto il giorno. Lo stesso esperimento fatto con acqua fredda ha dato risultati simili ma non all’altezza del gelato. Infatti, ciò che rende il gelato una bomba di energia è il glucosio o zucchero. L’insieme di freddo e zucchero tira su il corpo, ma ci sono dei contro a questa abitudine.

Come sostiene l’Istituto dei Sistemi del cibo Auburn, fare ogni giorno colazione con gelato fa male alla salute. Si sa bene che troppo zucchero fa male e se ne mangiamo tutti i giorni potrebbero esserci delle conseguenze importanti sulla salute. È anche vero che mangiare gelato la mattina dà l’opportunità di smaltire le calorie durante il giorno. Cosa che non succede se si mangia gelato dopo cena per esempio. Ecco allora che mangiare gelato a colazione potrebbe essere un modo per soddisfare la voglia di questo cremoso dessert bruciando subito dopo zuccheri e grassi. In più si gioverà di una grande energia. Basta che non diventi un’abitudine.

Approfondimento

Questo è il miglior gelato in vaschetta del supermercato per ingredienti salutari e minor quantità di grassi