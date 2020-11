La nostra view come espressa nei giorni scorsi è la seguente: il Ftse Mib dopo 20 anni di forti ribassi, potrebbe aver trovato il suo bottom poliennale. Questo significa che molti titoli che sono crollati insieme all’indice azionario potrebbero essere pronti ad un violentissimo rialzo. Ci sono le condizioni economiche e congiunturali del Paese per far ripartire il nostro mercato azionario? Non è ancora detto ma la nostra esperienza ci dice che i grafici si muovono prima e se stanno generando questi segnali, significa che guardano oltre con attenzione e lungimiranza. Poi quando i nodi verranno al pettine si vedrà. Il momento della riscossa è questo per un titolo azionario sceso del 94% e ora sottovalutato del 166%? A chi ci riferiamo? Alla società GEOX che produce, promuove e distribuisce calzature e abbigliamento in diverse aree geografiche.

Il titolo GEOX (MIL:GEO) oggi quota a Piazza Affari a 0,676. Nell’anno 2007 ha toccato un massimo a 11,63 e da quel livello le quotazioni sono scese in continuazione fino a quest’anno. Nel 2020 è stato segnato il minimo a 0,45 ed il massimo a 1,228.

Cosa attendere da ora in poi?

Dal punto di vista grafico si stanno formando dei pattern di bottom poliennale raggiunto ma prima andiamo a leggere i fondamentali di bilancio.

Il momento della riscossa è questo per un titolo azionario sceso del 94% e ora sottovalutato del 166%

Leggiamo 2 raccomandazioni di analisti con target a 0,62 ma i nostri calcoli alla luce del discounted cash flow ci fanno essere molto ottimisti. Infatti, calcoliamo un prezzo di fair value a 1,62 circa. Inoltre, si prevede che gli utili cresceranno di oltre il 4% all’anno.

Cosa fare ora? Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Ai prezzi attuali il titolo è da comprare con stop loss di lungo termine a 0,55 e primo target in area 0,80 e successivo 1,158. Riteniamo che questo sia un titolo da mantenere per lungo termine perchè probabilmente il peggio potrebbe essere alle spalle.