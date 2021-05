Durante la primavera le piante d’appartamento cominciano lentamente a riprendere la loro attività di crescita.

Il periodo primaverile, quindi, sarà perfetto per effettuare alcuni lavori. Le piante potranno essere svasate e il terriccio sostituito. Infatti, dopo lungo tempo il substrato tenderà ad impoverirsi e, per questo motivo, andrà sostituito quando le piante non saranno ancora del tutto risvegliate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Nel caso in cui il contenitore fosse diventato eccessivamente piccolo per la pianta si potrà optare per la sostituzione.

In concomitanza del rinvaso, poi, nel caso di piante erbacee è possibile eseguire la moltiplicazione per divisione dei cespi.

Si tratta di un’operazione che permetterà di ottenere due o più piante. Tecnica molto utile per moltiplicare piante d’appartamento come anthurium, aspidistra, spatafillo e sansevieria.

Il modo sorprendente che pochi conoscono per riempire la casa di piante meravigliose a costo zero

Bisognerà procedere quando la pianta apparirà come un voluminoso ammasso di cespi molto fitti. Si consiglia di non bagnare la pianta nei giorni precedenti la divisione. Questo renderà più semplice il distacco del pane radicale dal contenitore. Con le mani bisognerà ripulire l’apparato radicale dalla terra e districare con cura le radici. Tagliare via tutte le radici morte, secche o marce e lasciare solamente quelle sane.

Separare i cespi cercando di non rovinare le radici sane.

Dopo averli divisi, i cespi devono essere rinvasati in contenitori di dimensioni adeguate. Sul fondo del vaso inserire del materiale drenante come argilla espansa o ghiaia.

Sistemare il cespo al centro del vaso e ricoprire con del terriccio universale e utilizzare del concime granulare a lenta cessione.

Annaffiare abbondantemente con acqua le nuove piante. Se, bagnando la pianta, il terreno dovesse abbassarsi eccessivamente si consiglia di aggiungere altra terra.

Le piante così ottenute, poi, dovranno essere sistemate nella medesima posizione della pianta madre. Un luogo luminoso della casa dove, però, non vengano raggiunte dai raggi diretti del sole e lontane da condizionatori o spifferi.

Si tratta di un buon modo per riprodurre le più diffuse piante d’appartamento senza spendere un centesimo. Ecco spiegato il modo sorprendente che pochi conoscono per riempire la casa di piante meravigliose a costo zero.

Per imparare a moltiplicare la menta si consiglia questa lettura.