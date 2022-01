Molti di noi si lamentano spesso di avere la casella di posta elettronica completamente sommersa da messaggi pubblicitari e spam. A volte le email possono essere anche truffe che non ci saremmo mai aspettati. E, in questi casi, dobbiamo tenere davvero gli occhi ben aperti. Di una nello specifico, tra l’altro, avevamo anche parlato in questo nostro precedente articolo. Ma non stiamo trattando solo di inganni. Infatti, a volte, sulla nostra posta elettronica, arrivano anche degli spam indesiderati o delle pubblicità che non ci interessano assolutamente. E l’unico risultato che otteniamo è la casella completamente piena, che non ci fa notare i messaggi invece importanti che stiamo aspettando.

Il modo semplicissimo per non ricevere più spam e pubblicità indesiderate sulla nostra email personale

Ci sono in realtà diversi metodi che possiamo adottare per avere una casella di posta elettronica più pulita e senza email indesiderate. Già in questo nostro precedente articolo avevamo dato qualche consiglio in merito. E oggi ne aggiungiamo altri, dato che la prudenza non è mai troppa. Quello che dovremo fare, tra l’altro, sarà davvero semplicissimo. Partiamo dal principio. Il modo per evitare che gli spammer ci trovino e che ci sommergano di pubblicità, di cui non ci interessa assolutamente nulla, è creare una email lunga. Infatti, forse non molti ne sono consapevoli, ma un nome utente che contenga un numero esiguo di caratteri è più difficile da rintracciare. Perciò, inseriamone almeno 8, se non 10, alternando anche con numeri e lettere, così da rendere impossibile trovarci per gli spammer.

Questi ultimi, infatti, usano degli algoritmi piuttosto efficaci che rintracciano gli indirizzi di posta facilmente e con grande ingegno. Un nome lungo non comparirà così semplicemente e ci terrà “al sicuro”. Dunque, ecco il modo semplicissimo per non ricevere più spam e pubblicità indesiderate sulla nostra email personale.

I consigli però non sono finiti e ci sono altri piccoli metodi da mettere in pratica

Ovviamente, ci sono altre accortezze che possiamo facilmente mettere in atto per far sì che email e pubblicità indesiderate non arrivino più sulla nostra casella di posta elettronica. In primis, ricordiamoci proprio di non fornire la nostra email a tutti. Perciò, quando scambiamo i contatti, facciamolo con persone che ci interessano, che sia in ambito lavorativo o personale. Inoltre, evitiamo anche di rendere pubblico il nostro indirizzo sui social media, così da mantenere un minimo la nostra privacy. E, se tutto ciò non dovesse funzionare, possiamo sempre bloccare l’indirizzo che ci sta contattando in modo più assiduo. Ci basterà aprire una sua email, cliccare sui tre pallini in alto a destra e scegliere l’opzione “bloccare contatto”.

