Se ne son dette, fatte e pensate molte a riguardo. Gli specchi sono spesso il tallone di Achille di chiunque pulisca la casa. Ma al di là di ogni possibile prodotto, naturale, economico o ricercato che sia, la soluzione è molto più facile di quanto si pensi.

Ecco il modo semplice e veloce per avere sempre specchi puliti alla perfezione.

La carta assorbente da cucina

C’è solo un modo per pulire bene uno specchio. La carta assorbente da cucina. Nient’altro può essere ugualmente efficace. Un prodotto specifico, ovviamente, può prevenire l’appannamento dello specchio in bagno o può ridurre la quantità di polvere che si deposita sullo specchio nel corridoio. Ad ogni modo, l’unico modo per non lasciare aloni è utilizzare la carta assorbente.

Metodo

Innanzi tutti bisogna spruzzare abbondantemente il prodotto sullo specchio sporco. Se non si ha nessun prodotto, niente paura: l’importante è avere una spugna bagnata. Con questa spugna pulire affondo lo specchio, anche oltre ciò che si vede ad occhio nudo. Quando lo specchio è bagnato, asciugare con abbondante carta assorbente.

Un trucco ecologico

Naturalmente la scelta della carta assorbente è tutt’altro che ecologica. Allora come fare per non consumare rotoli interi per le pulizie?

Un po’ di semplice ingegno può tornare utile. Invece di staccare pochi fogli di carta per più volte, meglio staccarne una grossa quantità, ripiegarla ed utilizzarla da lati diversi, per più specchi. Di sicuro questa è la scelta che conduce a un minor spreco. Oltretutto, meglio spendere qualche euro in più per acquistare carta riciclata.

Consapevolezza

La carta assorbente è una delle cose più utili per la casa e proprio per questo motivo se ne deve fare un uso moderato. Si è abituati ad utilizzarla in modo sbagliato, si getta nella pattumiera prima che sia ancora del tutto sporca. Si deve invece avere più consapevolezza a riguardo. Sebbene costi poco, la carta assorbente è molto preziosa. Sprecarla è un gesto sconsiderato, un gesto che aumenta gli incalcolabili danni che l’essere umano sta procurando al pianeta.

La carta assorbente è senz’altro il modo semplice e veloce per avere sempre specchi puliti alla perfezione, ma va utilizzata con parsimonia.