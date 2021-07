Un tema considerato un tabù di cui nessuno ne parla, anche se fanno parte della nostra vita quotidiana, sono le nostre feci.

Osservare le proprie feci al mattino, prima di tirare lo sciacquone, dovrebbe essere una buona abitudine di tutti.

L’analisi delle feci è uno strumento diagnostico utilizzato da molti medici. Grazie ad esso è possibile diagnosticare molte patologie digestive, le infezioni parassitarie e il cancro al colon rettale.

Il modo più rapido e semplice per capire se nel nostro corpo c’è qualcosa che non va, è quello di ispezionare le nostre feci. Se notiamo qualche alterazione del colore o della consistenza, dobbiamo rivolgerci al medico per sapere se c’è un problema e fare anche degli esami specifici.

La lunghezza

La lunghezza approssimativa delle feci deve essere di circa 30 centimetri. Se notiamo che queste sono più corte e assomigliano a palline, allora siamo stitici.

Occorre pertanto inserire nella propria dieta un maggior consumo di fibre e acqua.

Lo spessore

Se notiamo che le nostre feci si sono molto assottigliate, allora rivolgersi al proprio medico perché è probabile che ci sia un’ occlusione dell’intestino crasso, oppure un’occlusione dovuta ad un tumore.

La consistenza

Se notiamo che le nostre feci si spezzano facilmente o sono liquide, abbiamo la diarrea. Questa può essere dovuta a malattie infettive, stress psicologico, infiammazioni, ecc..

Se abbiamo feci dure e grumose, siamo in presenza di stipsi.

Osservare il colore

a) Se notiamo delle feci di colore grigio o giallo potremmo avere una patologia epatica;

b) se le feci sono verdi o gialle siamo in presenza di una leggera diarrea.

c) se le feci hanno un colore rosso nero, siamo in presenza di tracce di sangue.

Se il sangue è di un rosso vivo, l’emorragia sarà sicuramente nella parte finale dall’intestino. Le cause possono essere delle infiammazioni o le emorroidi.

Se il sangue è grumoso e di un rosso scuro bisogna rivolgersi al proprio medico, perché potrebbe essere sintomo di varie malattie gravi.

Esaminare il galleggiamento delle feci

Le feci sane vanno a fondo nell’acqua del water.

Nel caso in cui notiamo delle feci grasse e galleggianti, potremmo sospettare di avere una pancreatite. In questo caso le feci sono molto oleose e rilasciano goccioline di olio nel water.