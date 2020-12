Il modo più pratico e veloce per mandare messaggi anonimi su WhatsApp

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi WhatsApp è l’applicazione più conosciuta e utilizzata con tantissimi utenti registrati per inviare messaggi in modo molto veloce e economico. Questa applicazione presenta innumerevoli funzioni che aumentano di numero per semplificarci la vita e permettere agli utenti di sfruttare al meglio questa piattaforma.

Oltre al lato più importante, e cioè la comodità nel recapitare messaggi, immagini, video, note vocali, WhatsApp ci permette anche di divertirci con i nostri amici.

Ad esempio parliamo oggi del modo più pratico e veloce per mandare messaggi anonimi su WhatsApp.

Wassame

Di solito questa applicazione non consente di nascondere il proprio numero telefono quando contattiamo qualcuno. Infatti ogni messaggio che inviamo sarà accompagnato dalle cifre del nostro numero telefonico.

Però se volessimo fare uno scherzo a qualche nostro amico il modo per risultare anonimi c’è.

Vediamo insieme come.

È una funzione possibile sia per chi usa smartphone con sistema operativo Android sia con sistema operativo iOS.

Sarà necessario scaricare un servizio esterno chiamato Wassame.

Questo sito Internet ci permette di recapitare video, immagini, file audio e messaggi di testo sempre in forma anonima.

Come fare

Per iniziare con lo scherzo, una volta aperto Wassame bisogna decidere la tipologia di messaggio da recapitare a qualcuno. Per fare questo è necessario cliccare una delle icone verdi presenti sulla parte alta dello schermo.

Se per esempio decidiamo di scrivere e recapitare un messaggio di testo, dopo aver scelto l’icona giusta dobbiamo selezionare l’opzione “Anonymous”.

Ci verrà chiesto successivamente di inserire il paese e il recapito telefonico dell’amico al quale stiamo organizzando lo scherzo.

Tramite questo sito internet ci sarà consentito anche di inviare video, immagini, note vocali, e addirittura di condividere la nostra posizione tramite il GPS tutto in anonimato.

Wassame però ci protegge a anche da chi proverà ad inviarci messaggi anonimi su WhatsApp.

Questa funzione divertente ci dà lo spunto per organizzare qualche scherzo carino ai contatti della nostra rubrica e divertirci con gli amici mettendo un po’ di paura.

È però importante non esagerare e saper utilizzare con cautela queste applicazioni per non rischiare di creare danno a qualcuno.

Se utilizzata per il suo primo e unico scopo ci permetterà di farci due risate in compagnia.

Ecco svelato il modo più pratico e veloce per mandare messaggi anonimi su WhatsApp.