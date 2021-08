La Sicilia è la regione perfetta per passare le vacanze all’insegna del relax, del divertimento e del buon cibo.

Ovunque andremo, troveremo specialità del luogo dalle quali sarà difficile separarci, acque e spiagge che ci riempiranno il cuore.

È la vacanza perfetta anche per i bambini che amano stare al mare. Portarli in queste zone, sarà un modo per fargli conoscere il mare che vale la pena di vivere.

Se ci troviamo nella zona del trapanese o anche un po’ più lontani, vale assolutamente la pena trascorrere una giornata a Favignana.

Per viverla con tranquillità e senza troppa fretta, ma sempre all’insegna del relax, è consigliato trascorrerci 2 o 3 giorni.

Per chi non ha, però, le possibilità, anche una giornata può valerne davvero la pena.

Il modo più comodo e divertente per girare tra le spiagge di quest’isola siciliana

Favignana è la principale isola dell’arcipelago delle isole Egadi che si trova tra Trapani e Marsala. Se abbiamo la base nella zona di Trapani, possiamo prendere il traghetto che ci porta direttamente al porto di Favignana. I traghetti possiamo prenotarli online sui siti specifici o una volta arrivati nella località di Trapani.

È possibile raggiungere l’isola anche con un gommone privato guidato da uno skipper o se ne siamo capaci, guidato anche da noi.

Il viaggio non è cosi semplice, per chi non ha una minima esperienza. È sempre, infatti, consigliata la presenza di una persona che conosce il mare meglio di noi.

Una volta arrivati a Favignana, per girare e visitare le spiagge più belle e godere della bellezza di questi posti, è consigliato affittare un mezzo.

Dobbiamo assicurarci di avere la possibilità di vedere più spiagge possibili e non rimanere in una sola.

Vediamo, perciò, qual è il modo più comodo e divertente per girare tra le spiagge di quest’isola siciliana.

I motorini

Per fare questo, il consiglio migliore da seguire è quello di affittare i motorini. Se sappiamo guidarli, questi sono i mezzi che ci faranno girare per le stradine sterrate di quest’isola senza stressarci.

I prezzi di affitto sono bassi e accessibili a tutti. Le macchine sono meno pratiche da portare a causa di stradine molto strette e non asfaltate.

I motorini ci daranno quel senso di libertà che solo in un’isola come questa sa dare e sembrerà ancora più grande.

Una volta arrivati, non possiamo perderci alcune delle spiagge più belle d’Italia. Stiamo parlando di Cala Rossa che si raggiunge tramite un sentiero a piedi, lasciando i motorini nel punto più vicino possibile.

Meravigliosa anche Cala Rotonda, con la sua spiaggia non sabbiosa, dal colore crema grigiastro e il suo chiosco caratterizzato da palme e legno.

Non possiamo perderci Cala del Bue Marino, la cala tra le cave di tufo. La cala che ci dà la possibilità di tuffarci tra gli scogli e riposare all’ombra tra queste grotte di tufo che la caratterizzano.

Parlando delle spiagge italiane da visitare almeno una volta nella vita, possiamo scoprire anche le 3 spiagge italiane da visitare assolutamente quest’estate per una vacanza mozzafiato.