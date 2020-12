Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si può continuare a fare il proprio lavoro e intanto realizzare il modo più assurdo per guadagnare un milione di dollari senza capitali da investire? Questa domanda se la sono fatta molte persone e c’è chi è passato dall’idea alla sua realizzazione. È il caso di Alex Tew e della sua The Million Dollar Homepage.

La storia di The Million Dollar Homepage

Alex Tew è uno studente inglese che nel 2005 sta per iniziare il college provenendo da una famiglia con pochi mezzi. Per evitare di indebitarsi per molti anni con un prestito per studenti, decide di investire circa 50 dollari in un dominio internet. Crea la sua homepage in modo da dividere lo spazio visibile tra potenziali acquirenti e vendere banner pubblicitari delle dimensioni scelte da ciascun cliente. Ogni compratore avrebbe pagato 1 dollaro per ogni pixel occupato.

Alex Tew inizia la sua vendita con amici e conoscenti per raccogliere le prime migliaia di dollari che reinveste in pubblicità presso la BBC attirando sempre più l’attenzione e diventando così un caso mediatico. Vende quasi tutto il suo spazio. Arrivato agli ultimi pixel vendibili, li mette all’asta su Ebay ottenendo una fantastica chiusura: 38.000 dollari per 1.000 pixel. Il ricavato totale ammonta a più di 1.000.000 di dollari con un guadagno attorno ai 700.000 dollari. Il college è ampiamente pagato e Alex Tew ha gettato le basi per il suo futuro su internet.

Dov’è la parte geniale dell’idea?

Nel 2005 vendere il proprio spazio per un compenso era un’idea almeno strana. Ancora oggi, in realtà, non è un’operazione usuale, poiché, normalmente, si affitta uno spazio per un certo periodo o si paga qualche centesimo a click. Quello che ha realizzato lo studente britannico è stato monetizzare anticipatamente un pagamento che poteva avvenire poco alla volta. Allo stesso tempo, ha saputo rendere interessante un sito che non conteneva nulla, rendendolo un’attrazione mediatica, che ha fatto propendere gli acquirenti a comprare lo spazio e pagarlo adeguatamente.

Iniziare oggi con il modo più assurdo per guadagnare un milione di dollari?

Replicare oggi il metodo di Alex Tew non ha senso, perché il web è ormai saturo di annunci pubblicitari. Il metodo di base rimane quello di avere un’idea nuova oppure di modificare un sistema che già è presente e, soprattutto, far salire l’interesse nei confronti di questa trovata. Più seguito si riesce ad ottenere, maggiori sono le probabilità di realizzare il successo.