I soldi non piovono dal cielo. È vero, ma forse sono nascosti dove non si pensa.

Le soffitte, i ripostigli, gli armadi, le lavanderie, le case in campagna, al mare, le case di nonne, zie e parenti stretti.

Molto spesso si tende a vivere con un inutile e dannoso attaccamento alle cose che si possiedono. Anche quando non servono più.

Il modo per guadagnare facilmente soldi a cui nessuno pensa, richiede un po’ di tempo e un po’ di fatica, ma è alla portata di tutti e non richiede alcun investimento.

Pianificazione

Vendere ciò che non si usa più è una forma di commercio o baratto molto popolare sul web.

Ognuno conosce molti siti specializzati in questo settore. Eppure quando si è in carenza di denaro, non si pensa a vendere ciò che non si usa più, come prima chance.

L’anno difficile che tutti stanno attraversando, ha messo molti in condizioni di incertezza economica. Prima di farsi prendere dal panico, ecco cosa fare. Innanzi tutto ricordarsi che di malattie, guerre e amore si può morire, ma di soldi no.

Tenuto a mente ciò, procedere con la pianificazione.

Prendere in esame tutti i posti della casa o delle case dei nostri congiunti, dove si annidano gli oggetti inutilizzati. Spesso ci sono elettrodomestici guasti, mobili rotti, libri impolverati, quadri vecchi e abiti fuori moda. Ebbene, tutte queste cose sono vendibili, o su internet o presso i negozi specializzati. Una volta individuati i ripostigli e le soffitte da setacciare, organizzarsi bene con le tempistiche. Trovare, catalogare, accomodare e produrre materiale di presentazione, può richiedere un po’ di tempo, ma è sempre meglio che aspettare che la pandemia finisca e che il lavoro torni.

Dunque è questo il modo per guadagnare facilmente soldi a cui nessuno pensa. Le difficoltà servono a capire come sviluppare la mente per superarle.

E quindi evolversi.