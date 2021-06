Quante volte ci è capitato che un grumo di colla secca non volesse andar via dal vetro della finestra o da un barattolo? Adesivi, etichette, ma anche macchie di resina o altri materiali collosi possono essere una vera seccatura da mandar via. I metodi suggeriti sono diversi, ma uno in particolare è semplice, efficace ed economico. Il modo migliore per togliere la colla secca dal vetro e dal legno in una sola passata è usare questo insospettabile ingrediente che tutti abbiamo in cucina. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Vari metodi fai da te per eliminare la colla secca dalle superfici

Tra i vari metodi per eliminare la colla secca uno dei più gettonati è sicuramente quello di usare l’alcol. Basta strofinare energicamente la parte incrostata di colla con un panno imbevuto di alcol denaturato e la macchia dovrebbe andar via. Lo stesso risultato si può ottenere utilizzando un solvente per togliere lo smalto dalle unghie o, in alcuni casi, con uno sgrassatore spray. Anche l’aceto bianco pare sia un ottimo solvente contro le macchie di colla incrostata. Mentre, per alcune superfici come le stoffe, un rimedio eccellente è usare un rasoio o un raschietto, purché si usino con grande perizia e precisione. Ma il metodo infallibile che molti trascurano è cospargere la superficie interessata con l’olio d’oliva.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Il modo migliore per togliere la colla secca dal vetro e dal legno in una sola passata è usare questo insospettabile ingrediente che tutti abbiamo in cucina

L’olio è spesso associato a qualcosa che unge, dunque che macchia. Ma in molti casi è un prezioso alleato del pulito. Quando abbiamo una superficie di vetro o di legno imbrattata di colla, l’olio d’oliva è un rimedio efficacissimo. Strofiniamo la macchia di colla con un panno imbevuto d’olio e vedremo la colla andar via passata dopo passata. Usare l’olio è un rimedio perfetto anche per togliere la colla che ci è rimasta sulle mani.

Approfondimento

Sono questi i 3 rimedi ecologici davvero efficaci per far sparire da ogni superficie e materiale le temutissime macchie di sangue