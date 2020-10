A chi non è mai capitato di ritornare a casa da una passeggiata con scarpe o scarponi completamente incrostati di fango? Si tratta di un problema molto comune soprattutto nella stagione autunnale, quando il terreno è più umido e ricoperto di foglie (se andate a caccia di funghi, attenzione a non raccogliere questo fungo mortale). Le foglie contribuiscono a formare una ‘pasta’ fangosa che aderisce molto saldamente alle nostre suole. O peggio ancora, oltre il fango potremmo portare a casa un ricordino puzzolente depositato da un cane o da un animale selvatico!

In questi casi, come possiamo ripulire le nostre calzature e farle ritornare come nuove? Vediamo il modo migliore per pulire scarpe e stivali sporchi di fango.

Prima rimuoviamo le zolle di fango più grosse

Non gettate le scarpe direttamente nella lavatrice! Potrebbero esserci delle pietruzze o altri detriti che danneggerebbero irrimediabilmente l’apparecchio.

La prima cosa da fare è lasciare che il fango incrostato sulle nostre scarpe o stivali si secchi. In questo modo potremo rimuoverlo a zolle in maniera molto più agevole.

Quando il fango si sarà seccato, prendiamo le nostre scarpe o i nostri stivali e sbattiamoli energicamente. È meglio sbatterli suola contro suola, in maniera da staccare le zolle e per non rischiare di danneggiare la giuntura tra la scarpa e la suola.

Se, una volta sbattute le scarpe, ci sono ancora delle incrostazioni di fango, è il momento di passare alle maniere forti.

Ci vuole olio di gomito

Il modo migliore per pulire scarpe e stivali sporchi di fango è di utilizzare una spazzola dura. Dotiamoci di una spazzola specifica per scarpe, oppure di una spazzola da bucato.

Bagniamo la suola, e spazzoliamola energicamente. Ci vuole tanto olio di gomito!

Prestiamo particolare attenzione a pietre, rametti o semi che potrebbero essersi incastrati negli interstizi della suola.

Una volta rimosse tutte le zolle, possiamo procedere a un lavaggio più dolce del resto della scarpa. Se le vostre scarpe sono lavabili in lavatrice, ora potete metterle a lavare senza temere di danneggiare l’apparecchio. Se invece sono troppo delicate, utilizzate una spazzola morbida per pulire il resto della scarpa.

Lasciate asciugare all’aria, non troppo vicino a fonti di calore.

Ecco che le vostre calzature sono ritornate come nuove!