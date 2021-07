Può capitare che in periodi molto stressanti, dati dal lavoro o da problemi famigliari, si possa avere un esaurimento nervoso. Raggiungere il limite non è una cosa negativa, anzi, è un segnale, un campanello d’allarme che il nostro corpo utilizza per avvisare la nostra coscienza. Quindi è meglio ascoltarlo e prenderlo sul serio. Per fortuna, prima di arrivare a questo punto, ci sono molte fasi crescenti. Ma quando si è raggiunto il limite, però, qual è il modo migliore per prendersi una pausa?

Impariamo ad ascoltarci

Ascoltarsi è fondamentale. Abbiamo già visto in questo articolo come sia indispensabile smettere di perdere tempo per cose inutili e cambiare il nostro modo di vivere la vita. Beh, che dire, la cosa più semplice da fare quando si raggiunge il limite, o si sente di non poterne più, è fermarsi. Fermiamoci per qualche tempo, il giusto che ci serve per prendere una boccata d’aria. Passiamo questo tempo da soli/e, tranquilli/e, senza condizionamenti esterni e staccati dal mondo digitale.

Capiamo cosa non funziona: è il nostro atteggiamento nei confronti degli altri, della vita? Il nostro attaccamento a qualcosa o qualcuno? Il lavoro che abbiamo non ci soddisfa? Il nostro carattere da sistemare? Possiamo fare qualcosa a riguardo? Cerchiamo di chiarirci le idee il più possibile e poi cerchiamo di recuperare le forze. Non solo stando soli.

Una bella vacanza, ad esempio, è forse la cosa migliore che si possa fare in questi momenti. Fare sempre cose che ci piacciono, che ci diano soddisfazioni, che ci facciano dare il meglio. È giusto non rimanere sempre nelle zone di comfort, osare, rischiare e buttarsi nelle esperienze della vita. Allo stesso modo, però, evitiamo gli ambienti opprimenti e lo stesso vale per le persone.

Ecco, quindi, il modo migliore per prendersi una pausa quando si è raggiunto il limite.