In questo articolo vogliamo parlare di uno dei problemi più comuni che abbiamo in casa. Le scarpe e la loro sistemazione.

Più compriamo scarpe, più non sappiamo dove metterle. Ci ripetiamo ogni giorno che dobbiamo fare pulizia e cercare di sbarazzarcene, almeno di quelle che mettiamo meno o che non abbiamo mai indossato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Purtroppo, però molto spesso, come accade per i vestiti, le teniamo lo stesso pur sapendo che alla fine non le indosseremo.

Come fare ordine

Rimane però il fatto che non sappiamo mai dove mettere tutte le scarpe che abbiamo. Finisce sempre che alla fine rimangono sparse per casa lasciando un gran disordine. Inoltre, la confusione che abbiamo in casa non è neanche un buon biglietto da visita per gli ospiti che vengono a trovarci.

Per sistemarle sommariamente spesso tendiamo a nasconderle tutte negli sgabuzzini, in balcone, sotto al letto o sotto le sedie.

Vediamo però insieme oggi il modo migliore per nascondere tutte le scarpe che abbiamo in casa con una soluzione elegante comoda e geniale.

Due cose insieme

Stiamo parlando di una scarpiera particolare. Una scarpiera che oltre a permetterci di ordinare tutte le nostre scarpe ci permette anche di risparmiare spazio. La scarpiera di cui stiamo parlando è la scarpiera a specchio.

Queste sono scarpiere alte quanto uno specchio da camera che aprendosi come uno sportello ci permettono di nascondere tutte le nostre scarpe.

Scegliendo questa geniale soluzione, in un colpo solo, avremo finalmente un bello specchio da posizionare nella nostra stanza e tutte le scarpe al proprio posto.

Queste scarpiere hanno diverse opzioni a seconda del nostro gusto. Ci sono quelle con all’interno 5 scaffali, altre con 6 scaffali. In questo modo all’interno di una sola scarpiera potremo ordinare almeno 10 o 12 paia di scarpe.

Ecco, perciò, svelato il modo migliore per nascondere tutte le scarpe che abbiamo in casa con una soluzione elegante comoda e geniale.

Approfondimento

Il metodo geniale a cui nessuno aveva mai pensato per allontanare per sempre i piccioni dai nostri balconi e gustarci il bel tempo.