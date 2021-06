Arriva giugno e, come sempre, si rinnova la classifica sul Play Store di Google. Ogni mese tra alti e bassi le nuove applicazioni presenti sul negozio online dell’azienda di Mountain View cambiano e si aggiornano. Anche questa volta ci sono app completamente gratuite, oppure ad abbonamento, o con acquisti al proprio interno. Con l’arrivo dell’estate, poi, è anche piacevole dedicarsi a qualche gioco più simpatico a cui dedicarsi magari sotto l’ombrellone.

Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno dato un’occhiata alla classifica del Play Store nelle varie sezioni. Il modo migliore per iniziare il nuovo mese è scaricare queste nuovissime app da cinque stelle direttamente dal Play Store.

Utility e svago

La prima applicazione consigliata è un’utility per la personalizzazione del proprio smartphone. Si tratta di WellPaper, app realizzata e sviluppata da OneLab Studio. Ovvero, dal laboratorio di OnePlus, l’ormai notissima azienda di smartphone cinese che ha rivoluzionato il mondo della telefonia mobile con i suoi prodotti “flagship killer“. Ebbene, WellPaper fa esattamente quello che deve fare: gestire gli sfondi del telefono visualizzando anche alcune statistiche di Digital Wellbeing che potranno essere sempre tenute in primo piano.

Un’applicazione molto utile per gli appassionati di sport è sicuramente Volleyball World. Con l’arrivo dell’estate, sono sicuramente molti di più gli eventi dedicati agli amanti di pallavolo e beach volley. Per non perdersene neanche uno, questa comoda app fornisce news, video, agende degli incontri e molte altre interessanti informazioni sul mondo del volley professionistico. Si possono trovare replay, momenti salienti, interviste, statistiche… Il tutto in un’app gratuita e molto funzionale.

Acquisti in app

Ora, un paio di giochi molto ben fatti. Il primo è davvero un super classico: WoWS Classic Sea Battle è esattamente come suggerisce il nome una versione mobile della cara vecchia battaglia navale. Ovviamente, con qualche “potenzialità” in più grazie al mondo del digitale.

Infine, il modo migliore per iniziare il nuovo mese è scaricare queste nuovissime app da cinque stelle direttamente dal Play Store. Gli amanti del retrogaming potranno divertirsi con Huntdown scaricando una demo e poi decidere se acquistare il gioco intero, che ricorda moltissimo titoli storici come Metal Slug e altri.