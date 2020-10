Se avete un giardino o un balcone, probabilmente avrete sperimentato con i bulbi da fiore. I bulbi producono alcuni tra i fiori più colorati con cui possiamo abbellire la nostra casa. Molto popolari sono i crochi, i tulipani, e i narcisi.

Ma forse avrete notato che non sempre i bulbi che avete piantato continuano a produrre fiori anno dopo anno. Vediamo quindi il modo migliore per conservare i bulbi dei fiori da un anno all’altro!

Insetti, roditori o parassiti possono uccidere

Se questa primavera non avete visto spuntare i tulipani dove vi aspettavate, è probabile che sia successo qualcosa ai vostri bulbi. La spiegazione più plausibile è che il bulbo sia stato rosicchiato da un animaletto affamato. I topi sono molto abili nello scavare i bulbi indifesi, e possono fare seri danni. Inoltre i bulbi possono essere vulnerabili a insetti o vermi. Anche se resistono bene al freddo, una gelata particolarmente intensa potrebbe danneggiarli.

Per tutti questi motivi, è conveniente rimuovere i bulbi a fine stagione e conservarli in un luogo sicuro. Potremo ripiantarli la primavera successiva.

Ma qual è il modo migliore per conservare i bulbi dei fiori da un anno all’altro?

Innanzitutto dobbiamo rimuovere i bulbi con attenzione dal terreno. Per scavarli usiamo uno strumento non troppo tagliente. In questo modo non rischieremo di danneggiarli. Una paletta di plastica andrà benissimo.

Il modo migliore per conservare i bulbi dei fiori da un anno all’altro

Una volta estratti tutti i bulbi, rimuoviamo la terra in eccesso. Ora lasciamoli seccare in un posto ben ventilato per almeno un paio di giorni. Attenzione, assicuriamoci che i roditori non possano raggiungerli! Una volta ben asciutti, rimuoviamo il più possibile il terreno ancora aderente ai bulbi. Possiamo usare una spazzola morbida.

Ora, il passaggio più importante. Cospargiamo i nostri bulbi con del verderame, o un altro antimicotico. Possiamo utilizzare a questo scopo uno spruzzino. È fondamentale utilizzare una sostanza antimicotica per proteggere i nostri bulbi. I funghi e le muffe, infatti, sono i peggiori nemici dei bulbi, e potrebbero farli marcire durante l’inverno.

Quando i bulbi saranno nuovamente asciutti, posizioniamoli in un posto buio e a temperatura costante. Una cassetta di legno in cantina andrà benissimo. Saranno pronti per essere ripiantati in primavera.