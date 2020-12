Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Preparare un’ottima cena, gradita dai commensali e trovarsi poi a combattere con i tegami da lavare. Conoscere il modo migliore e più veloce per rimuovere il cibo bruciacchiato dalle pentole potrebbe farci sentire meno in colpa dopo aver immolato la nostra cena. Scherzi a parte, una delle seccature in assoluto più grandi nell’arte della cucina è proprio questa. Anche, perché, il rischio non tanto nascosto è quello di rischiare di rovinare la superficie o il teflon dei nostri tegami. Con relativa perdita di sicurezza alimentare e maggiori rischi per la salute. In questo articolo, vedremo con i nostri Esperti alcuni dei trucchi e dei rimedi storici per pulire le stoviglie senza rovinarle.

Acqua calda e detersivo piatti

Il primo e più semplice tentativo lo possiamo fare con l’acqua calda e il detersivo per piatti. Sia bollendo direttamente sul gas la pentola, che aggiungendo successivamente l’acqua calda. Ricordiamoci però di armarci sempre di una spugna non troppo incisiva, per non graffiare il materiale. Se non dovesse funzionare, potremmo aggiungere in corsa del sale, che dovrebbe iniziare ad aggredire i nostri depositi di bruciato.

Limone e bicarbonato

Il modo migliore e più veloce per rimuovere il cibo bruciacchiato dalle pentole è quasi sempre quello rappresentato da limone e bicarbonato. In coppia, infatti, queste due sostanze sono in grado di fornire quel giusto grado di acidità, capace di iniziare a scrostare anche i depositi più ostinati. Ricordiamo che, se per caso in casa non avessimo il limone, potremmo sostituirlo con l’aceto. Il risultato non cambierà assolutamente e andremo a scrostare i nostri tegami, unendo anche l’azione sterilizzante del bicarbonato.

In ultimo la bevanda più famosa del mondo

Poniamo caso di dover agire in assenza degli ingredienti di cui sopra, non preoccupiamoci, ma affidiamoci alla bibita più famosa del mondo. Questa, infatti, con le sue famose bollicine, sarà capace di aggredire e rimuovere il bruciacchiato che non vuole abbandonare i nostri tegami. In materia di pulizie in emergenza, suggeriamo la lettura dell’articolo sulla rimozione delle macchie di candeggina sui nostri vestiti.

