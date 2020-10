Tutti vogliamo prenderci cura del corpo mangiando le cose giuste. Ma quanti lo sanno fare, mettendo il piede giusto a terra quando ci si sveglia? Ecco allora, il modo migliore di fare colazione, per cominciare bene la giornata.

La colazione tipica

Al mattino quando ci si sveglia, si prende subito un buon caffè. Poi ci si prepara e si esce. Un caffè molto spesso, ci basta per cominciare la giornata. Per alcuni è sufficiente per arrivare fino al pranzo, semmai raddoppiando la dose nella mattinata. Altri hanno un appuntamento col bar, con l’immancabile croissant e cappuccino o caffè.

Questa in genere è la colazione. Qualcosa che ci dia un colpo di frusta come il caffè, e un qualcos’altro, come il cornetto, che ci dia la parvenza di aver mangiato qualcosa. Ma è proprio questo il modo più salutare di cominciare la giornata?

Qualche abitudine da migliorare

In effetti, consumando questa colazione, abbiamo introdotto nello stomaco della caffeina aggressiva, degli zuccheri lavorati e molti grassi idrogenati. Tutte cose che non possono dirsi salutari per il nostro corpo.

Sarebbe meglio invece, mangiare alimenti che ci aiutino a cominciare la giornata donandoci energie, ma in leggerezza. Si potrebbe sostituire il caffè con un tè verde o un infuso di tè rosso africano. Si può anche cominciare con uno yogurt al posto del latte, perché questo fa innalzare bruscamente il livello di glicemia. C’è anche del latte alternativo, come quello di avena o di cocco.

Il modo migliore di fare colazione per ben cominciare la giornata

Certamente si può mangiare del pane bianco o integrale, accompagnato da miele biologico. Meglio sarebbe evitare il burro, a volte spalmato sui crostini caldi, perché ricco di grassi saturi.

A meno che non si abbiano patologie specifiche come, ad esempio, il diabete, si può introdurre la buona abitudine di mangiare al mattino della frutta di stagione, che fa molto bene alla salute. La frutta contiene, infatti, zuccheri facilmente assimilabili e senza danno per l’organismo. Inoltre è notoriamente ricca di vitamine.

Quindi, tirando le somme, una proposta di colazione potrebbe essere del te rosso africano senza zucchero, da sorseggiare lungo tutta la colazione. Lo yogurt, del pane tostato con miele, della frutta.

Un buon sistema per cominciare la giornata col piede giusto.