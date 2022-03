Oggigiorno una porzione sempre più grande della nostra comunicazione quotidiana avviene attraverso i messaggi. Le app di messaggistica sono tra gli strumenti che più spesso utilizziamo e non soltanto per parlare con amici o parenti. Possiamo utilizzarle anche per conoscere nuove persone e stringere relazioni a distanza. L’immediatezza e la semplicità della comunicazione via messaggio la rendono uno strumento estremamente comodo e utile. Ma ci sono anche degli svantaggi. Nella comunicazione scritta, infatti, si perde buona parte dell’espressività e del tono con cui parla l’interlocutore. E ovviamente non viene trasmessa la gestualità. Questi sono tutti indizi che utilizziamo per farci un’idea della personalità del nostro interlocutore. Se vengono meno questi indizi, come possiamo capire veramente la persona con cui stiamo parlando? Ebbene, esistono dei trucchetti per capire la personalità di una persona solo attraverso i messaggi.

Osserviamo non solo il contenuto, ma anche i tempi

Prima variante da considerare: i tempi con cui avviene la conversazione via messaggio. Se la persona con cui parliamo lascia passare tanto tempo tra un messaggio e l’altro, probabilmente significa che è molto riflessiva e potenzialmente un po’ timida. Vuole riflettere bene prima di dire qualcosa, per assicurarsi di non trasmettere un messaggio sbagliato. Chi invece risponde immediatamente, probabilmente è una persona più espansiva e alla mano.

Il modo in cui messaggiamo rivela il nostro inconscio, ecco come capire la vera personalità di qualcuno solo attraverso i messaggi

Oltre ai tempi, è importante anche osservare la forma della comunicazione. Ad esempio, prestiamo attenzione alla lunghezza e al numero di messaggi che riceviamo. Se la persona con cui stiamo parlando preferisce mandare pochi messaggi ma più lunghi, oppure preferisce spezzettare la comunicazione in tanti messaggi più brevi uno dopo l’altro. Nel primo caso, ci troviamo probabilmente di fronte a una persona riflessiva e molto ordinata. Nel secondo caso, è più probabile che il nostro interlocutore sia più spontaneo e a volte un po’ confusionario.

Attenzione all’uso delle emoji

Il modo in cui messaggiamo rivela il nostro inconscio anche attraverso l’uso delle emoji, ormai diventate quasi indispensabili nella comunicazione testuale. Ma alcune persone le usano molto più spesso di altre. E anche dalle emoji possiamo trarre qualche indizio sulla personalità del nostro interlocutore. Se la persona con cui stiamo parlando ne usa tante e molto spesso, probabilmente ha delle insicurezze e ha paura che il suo messaggio venga frainteso. Chi invece ne usa poche tende ad essere più sicuro di sé, ma anche più serio.

Attenzione anche all’uso di alcune parole specifiche. Ad esempio, potremmo capire se il nostro partner vuole lasciarci se usa queste parole.