I gatti sono degli animali un po’ particolari. Hanno un fascino molto spiccato, sono eleganti, sono indipendenti e ognuno di loro ha un carattere particolare e diverso dagli altri. Nel corso della storia i gatti hanno attraversato periodi buoni e periodi meno buoni. Sono passati dall’essere considerati divinità nell’antico Egitto all’essere perseguitati nel Medioevo.

Ad oggi, ci sono molte famiglie che hanno uno o più gatti in casa. Anche se il timore verso di loro continua, per le loro unghie affilate e la loro imprevedibilità, c’è anche chi li adora e riesce a conquistare la loro fiducia in poco tempo. Qualcuno sarà traumatizzato da un gatto che l’ha graffiato appena gli si è avvicinato per accarezzarlo.

Infatti, ci sono delle regole ben precise su come comportarsi in modo da non infastidirli e andare d’accordo. Più complicati dei cani, ecco il modo in cui bisognerebbe accarezzare un gatto per non andare incontro ad una sua reazione ostile. Ci sono punti piacevoli per lui e punti che lo infastidiscono parecchio.

Il modo in cui bisognerebbe accarezzare un gatto per non infastidirlo

Per prendere confidenza con un gatto è necessario non obbligarlo e non forzarlo a fare nulla. Un gatto deve sentirsi libero di avvicinarsi quando se la sente. Ma anche in questo caso è bene tenere conto di un aspetto fondamentale. Il fatto che si avvicini e si strusci sulle gambe di una persona non vuol dire che accetterà le carezze.

Ci sono dei punti strategici e sappiamo che questi sono il mento, dietro le orecchie oppure alla base della coda. Ma non è così per tutti i gatti. Ecco perché è molto importante cercare di capire prima che cosa preferisce il gatto con cui si ha a che fare. Un piccolo trucco per fare questo è abbassarsi e poi porgere al gatto il dito con il resto della mano chiusa nel pugno. In questo modo il gatto lo annuserà e a quel punto deciderà che cosa fare.

Segnali di accettazione

Le possibilità solo due: o si allontanerà infastidito o impaurito, oppure struscerà il suo musetto contro il vostro dito e vi guiderà verso i punti in cui vuole essere accarezzato e coccolato. Può capitare che voglia solamente coccole sotto al mento o forse solamente sulla testa.

Mentre si tocca un gatto, se a questo sta piacendo, si possono sentire le fusa. È necessario fare sempre attenzione alle fusa. Finché ci sono significa che il gatto vuole le coccole e non si opporrà. Ma appena le fusa smetteranno, ecco che il gatto avrà cambiato idea e non vorrà più essere toccato.

Toccare la pancia al gatto

Un altro segnale di accettazione e di fiducia è lasciare la pancia scoperta. Il gatto odia essere toccato sulla pancia, ma se la mostra alla persona probabilmente è segno di fiducia. A volte può succedere che si tratti di una trappola e che voglia solamente prendervi le mani per morderle. In questo caso c’è solo una cosa da fare: rimanere fermi fino a quando il gatto imbroglione lascerà la presa.

