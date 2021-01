Siamo abituati a dare per scontato che i bambini detestino le verdure e tutto ciò che è verde. Far mangiare alcuni ingredienti ai nostri figli a volte è davvero complicato. Siamo costretti quindi a mettere in atto piccoli ricatti e impedirgli di mangiare un dolcetto se prima non finiscono il minestrone.

Come molti psicologi insegnano però spesso questo atteggiamento potrebbe diventare anche controproducente.

Uno dei modi migliori per insegnare ai bambini fin da piccoli quanto è importante mangiare le verdure è avvicinarli a piccoli passi a questo mondo.

Provare a ideare nuovi piatti sani, ma pur sempre sfiziosi, con protagonista principale proprio le verdure potrebbe diventare una soluzione geniale.

Scopriamo insieme quindi il modo ideale per far mangiare le verdure ai bambini con questo ciambellone rustico con broccoli e salsiccia.

Gli ingredienti

300 grammi circa di broccoli

Qualche spicchio d’aglio

200 grammi di salsiccia

3 uova

200 grammi di farina 00 o integrale

40 grammi di parmigiano

Lievito istantaneo

50 ml di latte

Olio d’oliva

Acqua

Sale e pepe

Il procedimento

Il primo passo è cuocere i broccoli facendoli bollire in una pentola piena d’acqua per una decina di minuti.

Intanto preparare qualche spicchio d’aglio in una padella con l’aggiunta di un po’ d’olio.

Inserire a questo punto i broccoli precedentemente scolati per farli cuocere insieme all’aglio.

Aggiungere un po’ d’acqua e lasciarli cuocere per altri 15 minuti circa.

Intanto andiamo a spellare la salsiccia e sbricioliamola in più possibile, prima di andarla a cuocere in un’altra padella insieme a un po’ d’olio.

A parte, in una ciotola uniamo le uova, la farina, il parmigiano, il latte e il lievito e mescoliamo tutti gli ingredienti energicamente.

Una volta che i broccoli e la salsiccia precedentemente cotti si saranno raffreddati, possiamo aggiungerli al resto degli ingredienti.

Utilizzando ora una teglia per i ciambelloni, dopo averla unta alla base, riponiamo all’interno il composto ottenuto.

È ora il momento di infornare a 180 gradi per circa una ventina di minuti.

Ecco svelato il modo ideale per far mangiare le verdure ai bambini con questo ciambellone rustico.